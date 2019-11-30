تقنية الميكروكرنت ثورة جديدة في مجال التجميل بدلًا من العمليات الجراحية

حظيت تقنية الميكروكرنت باهتمام كبير في مجال التجميل، وأصبحت أكثر شيوعا في العلاجات الحديثة، والميكروكرنت جهاز صغير جدًا، لعلاج الوجه عن طريق الترددات، يعالج عضلات الوجه المرهقة، ويشد الجلد ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وينظم كذلك الدورة الدموية وغيرها من الفوائد التجميلية الأخرى.

تقول تيرا بيترسون، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة NuFace : “هو جهاز يدوي يغنيك على الجراحات التجميلية ومشاكلها التي لا تنتهي، وهو يشبه تمارين التدليك الناعمة على بشرتك، فيمدها بالطاقة المتجددة كتلك التي تمدك بها تمارين الجري وأكثر”.



كيف تستفيد البشرة من جهاز الميكروكرنت

توضح خبيرة التجميل المشهورة سيسيليا وونغ هذه الفوائد، قائلة: “يشد الجهاز عضلات الوجه والحواجب والفكين، ويعمل كمدلك للخلايا الليمفاوية فيخلصها من الماء الزائد والسموم، فضلا عن تحسين الدورة الدموية وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد”.

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وأضافت وونغ: “يحفز جهاز الميكروكرنت خلايا البشرة عن طريق شد العضلات، ما يمنحها بريقا وتوهجا بشكل سريع، كما يشد الجلد وينعمه ويجعله مشرقا متناغماً”.

كيف يعمل الجهاز تحت الجلد؟

بحسب بيترسون: “بمرور العمر يترهل الجلد ويفقد طاقته وليونته، ومن ثم تظهر التجاعيد، وتنتقل هذه الطاقة المتواجدة في الجلد لتختفي تحت السطح؛ لتساعد في معالجة علامات الشيخوخة بمرور الوقت”.

هل الميكروكرنت آمن للاستخدام على البشرة؟

يتفق كل من وونغ وبيترسون على أن الجهاز آمن تماما، لكن لا ينصحان المرأة الحامل باستخدامه، إذا كانت مصابة بنوبات الصرع أو تخضع لجهاز تنظيم ضربات القلب أو مصابة بالسرطان، ولا يفضل للفتاة تحت 18 عاما باستخدامه أيضًا، لكنه ليس خطيرا أثناء الرضاعة الطبيعية.

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هل يؤثر الميكروكرنت على البوتوكس أو الحشو؟

تنصح وونغ بالانتظار من أسبوعين إلى 3 أسابيع، بعد عمل الحشو أو البوتوكس، لاستخدام جهاز الميكروكرنت على البشرة، حتى لا يؤتي بنتائج عكسية.

كم مرة يستخدم الميكروكرنت في الأماكن المتخصصة؟

توصي وونغ بزيارة أخصائي التجميل مرة كل 3-6 أشهر، ثم يستخدم الجهاز في المنزل بين الزيارات.



كيفية استخدام الجهاز المنزلي

يستخدم الجهاز لمدة 5 دقائق يوميًا، على مدار 5 أيام في الأسبوع في أول شهرين من استخدامه، ثم تقلل المدة فيستعمل لمدة 2-3 أيام وستحصلين على أفضل النتائج، وتظل بشرتك ناعمة نضرة خالية من التجاعيد طول العمر.

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