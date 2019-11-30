أوضحت نتائج دراسة تمت فيها مراجعة عدة دراسات وأبحاث سابقة، أن البقوليات مفيدة لصحة القلب، وإن النظام الغذائي المتوازن الذي يحمي القلب يتضمن البقول إلى جانب الخضروات والفواكه الطازجة. وتتضمن البقول الحمص والبازلاء والعدس والفول واللوبيا ذات العين السوداء والفاصوليا البيضاء.
وبحسب تقرير الدراسة تمتاز البقول بأنها غنية بالألياف والبروتين وأنها قليلة السكر والدهون، ورصدت الدراسة وجود صلة واضحة بين زيادة السكر والدهون في النظام الغذائي وبين تزايد خطر الإصابة بأمراض القلب.
اقرا ايضاً:
انطلاق حملة للتوعية بأمراض القلب وطرق العلاج والوقاية في حلب السورية
ولاحظت الدراسة أن تناول حصة من البقول يومياً أو أكثر يرتبط بمزيد من الوقاية للقلب.
وتحث توصيات كل من جمعية القلب الأميركية والكندية والأوروبية على أن زيادة حصة البقول كمصدر للبروتين يؤدي إلى خفض الكولسترول وضغط الدم المرتفعين، وتحسين القدرة على ضبط مستوى السكر بالدم.
قد يهمك ايضاً
:اكتشاف علاقة بين حالة الأوعية الدموية والسرطان وأمراض القلب
دراسة تكشف فوائد مذهلة لفاكهة التنين تحارب أمراض القلب والتهاب المفاصل
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة بحثية توضح أن البقوليات مفيدة لصحة القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.