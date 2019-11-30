دراسة بحثية توضح أن البقوليات مفيدة لصحة القلب

أوضحت نتائج دراسة تمت فيها مراجعة عدة دراسات وأبحاث سابقة، أن البقوليات مفيدة لصحة القلب، وإن النظام الغذائي المتوازن الذي يحمي القلب يتضمن البقول إلى جانب الخضروات والفواكه الطازجة. وتتضمن البقول الحمص والبازلاء والعدس والفول واللوبيا ذات العين السوداء والفاصوليا البيضاء.

وبحسب تقرير الدراسة تمتاز البقول بأنها غنية بالألياف والبروتين وأنها قليلة السكر والدهون، ورصدت الدراسة وجود صلة واضحة بين زيادة السكر والدهون في النظام الغذائي وبين تزايد خطر الإصابة بأمراض القلب.

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ولاحظت الدراسة أن تناول حصة من البقول يومياً أو أكثر يرتبط بمزيد من الوقاية للقلب.

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وتحث توصيات كل من جمعية القلب الأميركية والكندية والأوروبية على أن زيادة حصة البقول كمصدر للبروتين يؤدي إلى خفض الكولسترول وضغط الدم المرتفعين، وتحسين القدرة على ضبط مستوى السكر بالدم.

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