لندن ـ كاتيا حداد
ذكرت صحف بريطانية أن وفاء دوفور، ابنة الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن ، شوهدت في مسرح بيكهام المتخصص في التسجيلات الفنية وهي تغني مع فرقتها المكونة من 3 مطربات.
وأفادت صحيفة "THE SUN" البريطانية أن وفاء دوفور تبلغ من العمر 44 عاما، وهي ابنة الأخ غير الشقيق لبن لادن، من زوجة سابقة تدعى كارمن.
وذكرت الصحيفة أيضا أن ابنة أخ بن لادن، كانت عارضة أزياء في السابق، ووالدتها سويسرية إيرانية الأصل، قيل إنها فرت من الشرق الأوسط كي تحافظ على "حقها في حرية التفكير".
وأفيد في هذا السياق بأن موقعا إخباريا اتصل بها الأسبوع الماضي، لكن وفاء دورفور رفضت "بأدب" التحدث عن عمها أسامة بن لادن "سيئ السمعة"، والذي لم يسبق لها أن قابلته.
وأشير في السياق ذاته إلى أنه على الرغم من علاقة القربي التي تربطها ببن لادن، إلا أن وفاء دوفور، نُبذت من قبل أسرتها منذ أن كانت طفلة صغيرة.
قد يهمك ايضاً:
ميلانيا ترامب تُعلق على تصريحات جون ليجند بعدما وصفها بأنها مجرّد عارضة أزياء
عارضة أزياء بريطانية تُصبح أوَّل شخص يحصل على "سيلفي الفضاء"
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة أخ أسامة بن لادن تغني في لندن على مسرح بيكهام المتخصص مع فرقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.