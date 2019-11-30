شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى صحى لمرضى التهاب البنكرياس: احرص على الخضراوات والفواكه والأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر البنكرياس جزءًا من الجهاز الهضمي الذي يلعب دورًا حيويًا في إنتاج الإنسولين، وغيرها من الإنزيمات المهمة التي تساعد في هضم الأطعمة، وهو عضو طوله 6-8 بوصة في البطن، في بعض الأحيان، يمكن أن يصبح البنكرياس متورماً أو ملتهبًا مما يعطل الأداء الطبيعي للجهاز الهضمى، وتسمى هذه الحالة التهاب البنكرياس.



نظام غذائى لمرضى البنكرياس

قال موقع" boldsky "، يمكن أن يحدث التهاب البنكرياس نتيجة حصى في المرارة، والنكاف، وتناول الكحول، والصدمات، والمنشطات، والعقاقير، التهاب البنكرياس 3 أنواع الحادة والمزمنة والوراثية.

عندما يكون لديك التهاب البنكرياس، يصبح من الصعب على البنكرياس المساعدة في تحلل الدهون وغير قادر على امتصاص الكثير من التغذية.

أظهرت دراسة أن مرضى التهاب البنكرياس الذين يتناولون نظاما غذائيا غنيا بالدهون لديهم فرص أكبر في الإصابة بألم في البطن، لذلك، يجب أن تدرج بعض الأطعمة في نظامك الغذائي الذي يمكن أن يساعد في علاج أعراض التهاب البنكرياس، والانتظام على تناول أغذية جيدة على الرغم من الحالة.

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الأغذية الصحية المفيدة لمرضى التهاب البنكرياس ..

وقال الموقع، إذا كان لديك التهاب البنكرياس، تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، والدهون الصحية، ومضادات الأكسدة ضرورية، أظهرت دراسة أن الأشخاص المصابين بالتهاب البنكرياس يمكنهم تحمل ما يصل إلى 30 إلى 40 % من السعرات الحرارية من الدهون الصحية الموجودة في الأغذية النباتية.

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي للمساعدة في الهضم، وتقليل فرص حصى المرارة والمساعدة في الشفاء بشكل أسرع: الخضراوات، والفواكه، العدس، والبقول، الحبوب الكاملة، اللوز، أو الأرز أو حليب الصويا، الأسماك وخصوصا سمك التونة، عصير الفواكه والخضراوات، الشاي الأسود، اللحوم الخالية من الدهون، منتجات الألبان قليلة الدسم، الأرز، الأعشاب الطازجة.

اعرف الأطعمة التي يجب تجنبها..

إذا كان لديك التهاب البنكرياس، تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية، إذا كنت تحاول مكافحة التهاب البنكرياس، تناول هذه الأطعمة يمكن أن يرفع مستويات الدهون الثلاثية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، تشمل هذه الأطعمة ما يلي: اللحوم الحمراء، الأطعمة المقلية، المايونيز، والسمن كامل الدسم، منتجات الألبان، والحلويات مع السكريات المضافة، المشروبات مع السكريات المضافة.

وأكد الموقع أنه يجب تناول 6 وجبات صغيرة يوميًا، حيث يعمل ذلك بشكل أفضل في التعافي من التهاب البنكرياس، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف.