شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة دعاء سهيل تكشف أسرار نجاح كورسات التخسيس التي تقدمها أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الدكتورة دعاء سهيل في أن تصل إلي ملايين من مرضى السمنة، وتحقق معهم نتائج مذهلة من خلال كورسات التخسيس الذي تقدمها لهم، وفي التقريرالتالي تكشف لـ ”الخليج 365” عن أسرار نجاحها.

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، إن كثيرون يتحدثون عن كورسات دعاء سهيل والموضوع ليس اختراع، لأنني مؤمنة أنه لا يوجد مادة فعالة واحدة تحل مشاكل السمنة، فانا أشاهد العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عن منتج واحد، فهذا بالطبع غير منطقي أن يناسب منتج واحد جميع الفئات العمرية ولا جميع الحالات الصحية.

وأشارت ان أسباب نجاح كورسات دعاء سهيل إنها ليست ثابتة بل تختلف حسب الحالة الصحية للمريض وعمره والعديد من المعلومات الأخرى، فمن يعاني من شهية عالية ليس مثل مريض لديه الحرق ضعيف، أو امرأة تم استئصال الرحم لها، أو استصالها للمرارة، كما إن الفتاة 20 سنة تختلف تماما عن السيدة التي تخطت الاربعون عاما.



4 اسرار وراء نجاح كورس التخسيس للدكتورة دعاء سهيل

ولفتت إن الفتاة في عمرالعشرين وتعاني من شهية عالية لابد أن يكون الكورس المقدم لها من الفايبر، والألياف والتي تملىء المعدة فتعطي احساس بالشبع فلا تلح عليها شهيتها، أما إذا كانت امرأة تعاني من شهية عالية ولكنها تخطت الأربعين عاما هنا التعامل سيكون مختلف، لأن المرأة من عمر 30 الي عمر 40 عاما تفقد القدرة على حرق 500 سعر حراري، مؤكدة إن السيدة التي تعدت الاربعين لابد ان يحتوي الكورس الخاص بها على حوارق، لرفع معدل الايض لديها، فالمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية يحدث لها اضطراب في هرمون الاستروجين فيتكون لها دهون حول الخصر، ولابد أن أقدم لها مادة فعالة تعمل على نحت القوام، ومن ضمن تلك المواد الكروميوم والراسبري الذي يفتت الخلايا الدهنية الموجودة في مكان دون الأخر.

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