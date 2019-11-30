شكرا لقرائتكم خبر عن حامل ونفسك تاكلى شيكولاتة.. اعرفى الممنوع والمسموح فى هذه الفترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشيكولاتة هى معشوقة النساء، ولكنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية منها زيادة الوزن، وخلال فترة الحمل هناك بعض المحاذير الطبية التى تفرض على المرأة خوفا على صحتها وصحة الجنين، ولكن العديد من الدراسات والأبحاث أكدت أن الشيكولاتة آمنة تمامًا لمعظم النساء الحوامل ولكن باعتدال، في الواقع ، هناك بعض الأدلة على أن تناول الشيكولاتة أثناء الحمل يمكن أن يقلل من خطر تسمم الحمل.



الشيكولاتة

ووفقا لموقع " babycenter"يجب على المرأة الحامل عدم المبالغة والإفراط فى تناول الشيكولاتة خلال تلك الفترة الهامة فى حياتها لسببين، الأول هو أن تناول الكثير من الشيكولاتة سوف يجعل المرأة الحامل أقل جوعًا للأطعمة الصحية الأخرى التي تحتاجها من أجل اتباع نظام غذائي متوازن.

كما أن الشيكولاتة تميل إلى أن تكون عالية السعرات الحرارية ويمكن أن تساهم في زيادة الوزن غير الصحية.

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كذلك فإن الشيكولاتة تحتوي على مادة الكافيين، وتوصي الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء أن تبقي النساء الحوامل كمية الكافيين أقل من 200 ملليجرام .

والقليل من الشيكولاتة لا يؤذي ويجب أن تحذر المرأة الحامل من بعض الشيكولاتة الداكنة والتى تحتوي على الكثير من الكافيين، فقطعة واحدة صغيرة قد تكون كافيه خاصة إذا كانت معتادة على تناول أي مشروبات تحتوي على الكافيين وترغب في تناول وجبة خفيفة من الشوكولاتة ، فيجب الحرص على على عدم تجاوز الحد المسموح به.

سيدات حوامل ممنوعات من تناول الشيكولاته وهن: