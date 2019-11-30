شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أكثر عن عملية تحويل مسار المعدة وأنواعها من الدكتور كريم صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تبحث عن جراحة السمنة المناسبة لك فلابد أولا أن تتعرف على جميع المعلومات المتعلقة بها، حتى تختار الأنسب لحالتك.

الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشارى جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادى النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح فى التقرير التالى جميع المعلومات المتعلقة بعملية "تحويل مسار المعدة".

وأوضح الدكتور كريم صبري، فى حديثه لـ ”الخليج 365”، أن تحويل مسار المعدة يتم من خلاله عمل توصيل بين المعدة والأمعاء مع تصغير حجم المعدة، ويتم من خلاله استبعاد جزء كبير من المعدة واستبعاد الاثنى عشر، حيث يتم استبعاد أول 2 متر من الأمعاء.

وأشار إلى أن مريض السمنة المفرطة يستفيد من عملية تحويل مسار المعدة بتقليل كميات تناول الطعام، مع استبعاد جزء كبير من الامعاء المسئول على امتصاص 90% من السكريات والدهون، لذا فهى تفيد جدا لمرضى السكر.



4 حالات يتناسب معهم عملية تحويل مسار المعدة

وأكد الدكتور كريم صبرى أن مريض السكر إذا قام بعمل عملية تحويل المسار يتم تضاعف إنتاج الانسولين من البنكرياس، حيث يعود البنكرياس الي عمله بكفاءة، لان دورة الطعام تكون أسرع من الطبيعى.

ولفت إن عملية تحويل مسار المعدة ينصح بإجراءها للمصابين بالسمنة المفرطة سواء مصاب بالسكر او لا، كما ننصح مريض السكر بإجراء تلك العملية ليعالج بها هذا المرض حتى إذا كان وزنه ليس زائد بشكل كبير ، كما ايضا ينصح بها لمن يعاني من الحموضة الزائدة ومشاكل المرئ فهي تعتبر علاج لهذه المشاكل مع انقاص الوزن، ايضا ينصح بها لمن اجرى جراحة سمنة فاشلة سواء تكميم معدة فاشل يمكن تصليحه بعملية تحويل مسار المعدة، اوتدبيس معدة فاشل يمكن تصليحة بتحويل مسار المعدة.



4 أنواع لعملية تحويل المعدة

جدير بالذكر أن عملية تحويل المسار لها انواع عديدة فمنها تحويل مسار الاثنى عشر، و تحويل مسار مع التكميم الساسي، وتحويل مسار المعدة المصغر، تحويل مسار المعدة الكلاسيكي، كل هذه الانواع تندرج اسفل تحويل مسار المعدة، ونختارالعملية المناسبة وفقا لحالة كل مريض والامراض المصاحبة له وبناءاً عليه بتم اختيار ما يناسبه من تلك الانواع السالفة الذكر.

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