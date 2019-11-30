هذا ما يفعله الشاي الأخضر لشعرك!

السبت 30 نوفمبر 2019

يعد الشاي أحد المنتجات الطبيعية الغنية بفوائد جمالية متعددة. فبفضل ما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة والبكتيريا، تستطيعين بفضله سيدتي التخلص من كافة الأمراض المسببة لمشاكل الشعر الشائعة، كالتساقط والضعف وقشرة الرأس.



نشرت "مجلتك" بعض الفوائد المذهلة التي يقدمها الشاي الأخضر لشعرك، اكتشفيها ليمنحكِ الإطلالة الجذابة.

1- تحفيز نمو الشعر:

إذا كان شعرك ينمو ببطء شديد، فيمكنك استخدام الشاي الأخضر في حل هذه المشكلة. وذلك لأنه يحتوي على فيتامينات طبيعية تساعد في تنشيط الدورة الدموية في فروة رأسك، مما يسرع من عملية نمو الشعر. فاحرصي على شربه يوميًا لتتمتعي بنتائج رائعة.

Advertisements

2- منع تساقط الشعر:

اكتشف الكثير من خبراء التجميل والعناية بالشعر، أن الشاي الأخضر من أكثر النباتات التي تمنع تساقط الشعر تمامًا. لذا ينبغي عليكِ سيدتي أن تلتزمي بشربه بانتظام ليزيد من مستويات البروتين والفيتامين في فروة الرأس فتحصلين على شعر أكثر صحة.

3- التخلص من قشرة الرأس:

إلى كل إمرأة تعاني من القشرة الزائدة برأسها. لا تقلقي بعد اليوم، فالشاي الأخضر سيخلصك منها تمامًا. فقط، قومي بغسل شعرك دومًا بشامبو طبيعي يكون الشاي الأخضر فيه مكون أساسي. وابتعدي كل البعد عن تطبيق المواد الكيميائية التي تضره وتتلفه أكثر.

4- تقوية الشعر:

لأن الشاي الأخضر يحتوي على البانثينول وفيتامين E و C لذلك يعتبر من الأقنعة الطبيعية التي تعمل على علاج تلف وجفاف الشعر وإعطاءه القوة اللازمة. بجانب أنه يحميه من أشعة الشمس الفوق بنفسجية الضارة. ويمكنك الحصول على هذه الفوائد من خلال استعمال منتج للعناية بالشعر يوجد الشاي الأخضر فيه بنسبة كبيرة جدًا.