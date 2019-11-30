لن تصدق.. لقشر البيض تأثير كبير على الصحة

السبت 30 نوفمبر 2019

هل تتخلص دائمًا من قشر البيض بعد استخدامه؟ لكن بعد قراءة هذا الموضوع ستفكر مرتين قبل أن تتخلص منه في سلة المهملات، قد لا نصدق أن لقشر البيض تأثير كبير على الصحة.



ربما لا يعرف كثيرون أن قشر البيض يحتوي على 90% من الكالسيوم النقي، تقريبًا مطابق للكالسيوم الذي تتشكل منه العظام والأسنان.

Advertisements

كما أن قشور البيض مصدر مهم للمعادن الأخرى مثل الحديد، والمنجنيز، والفسفور، والزنك، والفلور، والنحاس، والكروم، والموليبدينوم. فكيف يعمل قشر البيض على تحسين صحتك؟ يعمل الكالسيوم الموجود في القشر على تقوية العظام، ويساعد النخاع العظمي على إنتاج خلايا دم صحية، ويقي من هشاشة العظام، كما أنه يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول، وضغط الدم.

وللحصول على جميع الفوائد الصحية لقشر البيض، استعمل قشور 5 بيضات، واسحقها للحصول على مسحوق ناعم، ثم قم بإضافته إلى 3 لترات من الماء، واتركه في الثلاجة لمدة أسبوع حتى يذوب القشر. ويمكن إضافة القليل من عصير الليمون لإضفاء نكهة، اشرب كوبًا أو ثلاث من هذا المشروب يوميًا.

ويمكن خلط مزيج البيض مع عصير الليمون لتنشيط وظائف الغدة الدرقية. كما يمكن إضافة المزيج إلى الحليب الساخن لعلاج قرحة المعدة، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. في أي وقت تحتاج فيه الكالسيوم، فإن قشر البيض مصدر طبيعي وهام للجسم.