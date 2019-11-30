السبت 30 نوفمبر 2019

تعرّفوا معنا إلى 5 أسباب وعوامل تجعلكم تشعرون بالجوع الدّائم قد لا تكونون قد تنبّهتم لها في السّابق.



5 أسباب تجعلك تشعر بالجوع باستمرار:

- تناولكم الطّعام بسرعة:

إنّ تناول الطّعام بسرعة يزيد من شعوركم بالجوع بعد وقتٍ قليل. لذلك، إحرصوا على تناول طعامكم ببطئ لتستمتعوا بمذاقه، ثمّ انتظروا حوالي 20 دقيقة على الأقلّ قبل أن تتناولوا المزيد منه.

- جفاف جسمكم:

يؤدّي جفاف جسمكم أي نقصه من الماء إلى شعوركم بالجوع، فالجوع مرتبط بحاجة الجسم إلى السّوائل. لذلك، فاحرصوا على شرب ما لا يقلّ عن ليترين من الماء يوميًّا، وتأكّدوا قبل الأكل إن كان الشّعور الذي تشعرون به هو جوع إلى الأكل أم إلى الماء.

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- عدم قدرتكم على النّوم:

تسبّب القلّة في النّوم إلى إطلاق هرمونين مرتبطين بالشّهيّة في الجسم. وبينما يسّبب النوم القليل ارتفاعًا في مستويات هرمون "غريلين"، وهو الهرمون الذي يحفّز الشهية، يسبّب انخفاضًا في مستويات "اللبتين"، وهو الهرمون الذي يسّبب مشاعر الإمتلاء. من هنا، إحرصوا على التمتّع بـ 7 إلى 9 ساعات من النّوم ليليًّا.

- التوقّف عن استهلاك الكربوهيدرات النشويّة:

تحفّز الكربوهيدرات البسيطة المتوفرة في السكّريات والطّحين الأبيض كالمعجّنات والبسكويت والكعك، ارتفاع مستويات السكّر في الدم بشكلٍ سريع، ومن ثمّ هبوط هذه المستويات، وهذا ما يؤدّي إلى شعوركم بالمزيد من الجوع وبحاجة للمزيد من الكربوهيدرات السكريّة. لذلك، حاولوا استهلاك وجبات طعام غنيّة بالألياف.

- التّعب والإجهاد:

إعلموا أنّكم عندما تشعرون بالتوتّر، يزيد إنتاج جسمكم لهرمونات "الأدرينالين" و"الكورتيزول"، ما يسبّب بزيادة شهيتكم على الأكل. كما أنّ الإجهاد يقلّل مستويات "السيروتونين" في الدماغ، ما يشعركم بالجوع السّريع.