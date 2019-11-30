تطعيم جديد ضد الالتهاب السحائي في مصر

وافقت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، على طرح تطعيم جديد في الأسواق المصرية للوقاية من مرض الالتهاب السحائي.

والالتهاب السحائي من أخطر الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، فهو ينجم عن عدة جراثيم مختلفة يأتي على رأسها التيسيرية السحائية، وهو التهاب بالأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، وتتكون السحايا من 3 طبقات تغلف المخ من الخارج بينه وبين الجمجمة.

وقال الدكتور حامد الخياط، أستاذ طب الأطفال بكلية طب جامعة عين شمس في مصر، إن التطعيم الجديد "Menactra" لا يحتاج إلى تحضيرات وإجراءات محددة ما يجعلها أقل عرضة للتلوث وضرراً للأطفال.

وأشار الخياط إلى أهمية التطعيمات للوقاية من الالتهاب السحائي البكتيري، الذي يؤدي إلى وفاة من 10 إلى 15% عالمياً.

وأوضح أن الأطفال الناجين من الالتهاب السحائي قد يعانون من آثار دائمة تؤدي إلى أنواع من العجز وقد تصل نسبة المضاعفات الخطيرة طويلة المدى إلى 9% من الناجين.





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ومن ضمن هذه المضاعفات؛ البتر، وفقدان السمع، وعجز النمو العصبي، والتشنجات، وصعوبة في التعليم، لذا شدد الدكتور الخياط على أهمية التطعيم ضد الالتهاب السحائي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة معتزة بشير، أستاذة طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية طب جامعة القاهرة، أنه قد يصعب التعرف على مرض الالتهاب السحائي، خصوصا في مراحله المبكرة، لأن أعراضه مشابهة لأعراض الأمراض الفيروسية الأكثر تداولاً مثل الحمى، والصداع، وتيبس العنق، والغثيان، والقيء، والحساسية المفرطة للضوء، والارتباك.

وأكدت كفاءة وفاعلية تطعيم Menactra، بداية من سن 9 أشهر، كما يوفر حماية طويلة الأجل لأكثر من ٥ سنوات، ذلك بالإضافة إلى أنه يقلل من حمل البكتيريا في الحلق وبالتالي من معدل سريانها.

فيما قال الدكتور محمد أسامة حسين، أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية طب جامعة بورسعيد في مصر، إن منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة وضع جدول زمني للتطعيم المتقارن ضد مرض الالتهاب السحائي.





ويتمثل الدواء في جرعتي حقن بالعضل ومرخص استخدامه للأطفال من عمر 9 إلى 23 شهراً، ويتم أخذها متتالية من جرعتين، يفصل بينهما 3 أشهر؛ الجرعة الأولى عند سن 9 أشهر، والجرعة الثانية عند عمر 12 شهرا، وجرعة واحدة لمن يتعدى عمرهم عامين. وأضاف أنه يمكن تناول تطعيم الالتهاب السحائي مع التطعيمات الروتينية الأخرى بشكل آمن لكل الفئات العمرية، مؤكداً أنه لا يؤثر على تفاعل أي من التطعيمات الروتينية المقررة. كما أوصى بضرورة اتباع طرق الوقاية من الالتهاب السحائي التي يأتي على رأسها: التهوية الجيدة للمكان الذي يجلس فيه الطفل.

وقالت الدكتورة نيبال دهبه، استشاري مجلس أمناء مدينة زويل المصرية، إن التطعيم يستهدف في الأساس فئة مهمة وهم الأطفال، ونحن نؤمن دائماً بأنه لا يجب أن يعاني أو يموت أي فرد من مرض يمكن الوقاية منه، لذا نعمل على توفير أفضل وأحدث التطعيمات العالمية في السوق المصري، وذلك التزاماً منا بضرورة تطوير حلول الرعاية الصحية، وتوفير خدمات ومنتجات عالية الجودة للمرضى في مصر.