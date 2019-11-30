شكرا لقرائتكم خبر عن إدمان الأطفال للهواتف الذكية يسبب التوتر والمزاج السيئ واضطرابات النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة أن واحد من كل أربعة أطفال مدمن لاستخدام الهاتف الذكي ، وما بين 10 % و 30 % يستخدمون هواتفهم بطريقة غير صحية وصحيحة والذي يمكن أن يصل لحد الإدمان .

ووجد العلماء أن واحداً من كل أربعة أطفال وشباب لديهم علاقة إشكالية بالهواتف الذكية،وهذا يعني أنهم يستخدمون الأجهزة بطريقة تتفق مع الإدمان السلوكي، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل البريطانية".

الدراسة ، التي أجراها باحثون في جامعة كينجز كوليدج لندن ونشرت في BMC Psychiatry ، حللت 41 دراسة نشرت منذ عام 2011 حول استخدام الهواتف الذكية والصحة العقلية.

ويخلص إلى أن ما بين 10 % و 30 % من الأطفال والشباب يستخدمون هواتفهم بطريقة مختلة وظيفياً ، وهذا يعني أن 23 % في المتوسط كانوا يعرضون "استخدام الهاتف الذكي "

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وخلصت الدراسة أيضا إلى أن هناك روابط بين ادمان استخدام الهاتف المحمول وقضايا الصحة العقلية مثل القلق والإجهاد وضعف النوم والمزاج المكتئب.

وقال الدكتور نيكولا كالك ، أحد كبار الباحثين من معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب (IoPPN): "لا نعرف ما إذا كان الهاتف الذكي نفسه هو الذي يمكن أن يسبب الإدمان أو التطبيقات التي يستخدمها الناس.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى توعية الجمهور حول استخدام الهواتف الذكية في الأطفال والشباب، ويجب أن يكون الآباء على دراية بالوقت الذي يقضيه أطفالهم على هواتفهم."

إنها الدراسة الأولى التي تبحث في مدى انتشار إدمان الهاتف المحمول في الأطفال والشباب على هذا النطاق، وتلخص نتائج 41 دراسة بحثت ما مجموعه 41871 من المراهقين والشباب.