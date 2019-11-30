السبت 30 نوفمبر 2019

إليكم مجموعة من الأعراض التي تخبركم أنكم تفرطون في تناول السكر.



1. التعب والنقص في الطاقة : مع أن الأطعمة الغنية بالسكر يمكن أن تقدم لكمالسكريات الضرورية وتعطيكم الطاقة بشكل مؤقت، فإنه يتبعها انخفاض سريعفي مستوى السكر في الدم وهذا سوف يتعبكم.

2. الرغبة في السكر/ الدهون : استهلاك السكر يمكن أن يخلق تفاعلاً متسلسلاً من الرغبة الشديدة في السكر، لأنه في الواقع مادة إدمانية.

3. الزكام والكريب المتكرر : الاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يضعف جهازمناعتكم، فتضعف قدرة جسمكم الطبيعية على محاربة الكريب والفيروساتوالرشح، وأيضاً الأمراض المزمنة.

4. القلق والكآبة : عندما تتلاشى تأثيرات السكر المنشطة، فالتعب الجسدي الذي يحدث يمكن أن يصحبه تعب نفسي. المشاعر المرتبطة بالكآبة مثل النوم المتواصل، الحزن والانسحاب من المجتمع يمكن أن يشعر بها الأشخاص المتعلقون بالسكر.

5. مشاكل الجلد ( بما فيها الهالات تحت عينيكم ) : يمتلك السكر تأثيراً التهابياً على الجسم عندما تتناوله، لهذا فهو يمكن أن يكون أيضاً السبب في مشاكل الجلد الالتهابية.

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6. مشاكل الوزن : تكوين الجسم البشري يستطيع أن يستوعب نسبة محدودةمن السكر. عندما يتم تحميل الجسم بالسكر بشكل مفرط، فإن الوحدات الحرارية في السكر يحولها الجسم ويخزنها تحت شكل دهون.

7. ارتفاع ضغط الدم : في دراسة أجراها سنة 2010 باحثون من جامعة كولورادو في دنفر، خضع أكثر من 4500 شخص للاختبار، وأثبتت المعطيات الناتجة أن هناك ارتباطاً بين ارتفاع ضغط الدم والاستهلاك المفرط للسكر.

8. مشاكل الأسنان : السكر يحب أن يشق طريقه في الزوايا والفجوات في أسنانكم، حيث يمكن أن يتلف الميناء ويتسلل إلى أسنانكم مسبباً مشاكل مؤلمة في الأسنان.

9. السكري : تناول الكثير من السكر يمكن أن يسبب زيادة الوزن، وزيادة الوزن يمكن أن تزيد خطر الإصابة بالسكري النوع الثاني.

10. أمراض القلب : في دراسة قامت بها جامعة Case Western Reserve على الجرذان، تبين أن النظام الغذائي الغني بالسكر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أكثر من الغذاء الغني بالفركتوز أو الدهون أو النشويات.

هل كنتم تعرفون أن السكر يسبب هذه المشاكل ؟ هل اقتنعتم بهذه المعلومات ؟ ما عليكم سوى أن تجربوا التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوعين.