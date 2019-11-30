شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لحفظ الخضراوات وابقاءها طازجة! والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019

من لا يرغب في الحصول على الخضار المفضل لديه طازجاً طوال العام؟! إليك 4 طرق لحفظ الخضراوات وابقاءها طازجة، وهي:



- طرق حفظ الملوخية:

اقطفي الملوخية واغسليها وضعيها في الظل على قطعة قماش، قلبيها حتى تجف تماماً ثم احفظيها في ورق إلى حين استعمالها، أو باستطاعتك طحنها بيديك بسهولة واحفظيها في أكياس أو في أوعية للحفظ كما ترينه مناسباً.

هناك طريقة أخرى: اقطفي الملوخية واغسليها وافرميها فرماً ناعماً، ثم ضعيها في كيس نايلون بعد تفريغ الهواء منه، ويمكن غسلها، وبدون فرم غلي الماء ثم ضعي الملوخية في الماء المغلى واتركيها مدة ساعتين، ثم صفيها من الماء بالمصفاة وضعيها في كيس نايلون خالٍ من الهواء وأَحْكِمي تغليفها.

الطريقة الثالثة: قومي بقطف الملوخية وغسلها وفرمها فرماً ناعماً باستخدام الفرامة الكهربائية مع كل جزء تضعينه في الفرامة الكهربائية ضعي قليلاً من الماء لتساعدي الفرامة على الفرم، إلى أن تنتهي من كمية الملوخية التي لديك، وضعيها في أكياس نايلون وحاولي تفريغ الأكياس من الهواء واكبسيها بمكبس.

- طرق حفظ البامية:

انزعي أعناق البامية بلطف وضعيها في مكان بعيد عن حرارة الشمس، وبعد أن تجف توضع في علبة أو كيس نايلون إلى حين استعمالها، وهناك ربات منازل يقمن بعمل عقود من البامية ووضعها في الظل إلى أن تجف وتحفظ إلى أن تُستخدم.

طريقة أخرى لحفظ البامية: اغلي الماء ثم ضعي البامية الخالية من الأعناق (طرف البامية من فوق) واتركيها لمدة ساعة في الماء المغلى، ثم ضعيها في مصفاة حتى تتصفى من الماء، وضعيها في أكياس نايلون خالية من الهواء ثم ضعيها في الفريزر إلى حين استخدامها.

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الطريقة الثالثة: اقلي البامية بعد تنظيفها وضعيها في أكياس نايلون خالية من الهواء واحفظيها في الفريزر إلى حين استعمالها.

- طرق حفظ الطماطم:

تغسل الطماطم وتوضع في الماء على النار حتى تغلي ليسهل عصرها، دعيها تبرد قليلاً ثم اعصريها على النار مع كمية كافية من الملح مع التحريك المستمر حتى تنضج، ضعيها في مرطبان أو أي وعاء ترغبين فيه محكم الإغلاق، ضعي زيت زيتون على الوجه ثم اقفلي الوعاء بإحكام.

الطريقة الثانية: تغسل الطماطم وتجفف وتقطع إلى قطع صغيرة، تعصر ولا يضاف إليها الماء، يضاف إليها الملح وتوضع في زجاجات محكمة الغطاء، ثم توضع في ماء على النار حيث تغمر جميع الزجاجات، بعد غليانها تترك لتبرد ثم تحفظ إلى حين استعمالها.

أو ببساطة الطريقة الثالثة: اغسلي الطماطم وقطعيها إلى أرباع واحفظيها في الفريزر في أكياس مفرغة من الهواء.

- طرق حفظ السبانخ:

يفرم السبانخ ويغسل وينظف ويوضع في الظل على قطعة من القماش حتى يجف، ثم يحفظ في وعاء مغلق تماماً، إلى حين الحاجة لاستعماله في الطبخ أو لعمل أقراص، ينقع في الماء مدة أربع ساعات، ثم ارفعيه من الماء حيث يكون جاهزاً للاستعمال.

ويمكن أن تضعي السبانخ في ماء ساخن ثم تصفيه بالمصفاة وتضعينه في الفريزر، أو يمكن أن تقليه بالزيت ثم تضعيه أيضاً في الفريزر، كما يمكن وضعه في الفريزر بدون أي شيء سوى تنظيفه وتقطيعه ووضعه في كيس نايلون فارغ من الهواء ومغلق جيداً.

وهناك طريقة أخرى؛ يغسل السبانخ قبل فرمه حتى لا يفقد قيمته الغذائية، بعدها افرميه وضعيه في ماء ساخن لمدة خمس دقائق، بعدها ارفعيه من الماء وضعيه في ماء بارد، وأخيراً صفيه من الماء البارد وضعيه في أكياس نايلون وضعيه في الفريزر.