- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسهل طريقة لإزالة حروق الأواني في ثواني؟ والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
الكثير من السيدات يعانين مع مشكلة حرق الأواني و المقلاة داخل مطبخها ، و ذلك بسبب كثرة إستخدامهم دون تنظيفهم جيداً.
و هناك العديد من السيدات تتعرض لمثل هذه المواقف التي تحدث فى المطبخ من حوادث ، تؤدى فى النهاية إلى حرق الأواني.
و رغم تجريب جميع الطرق و النصائح بإستخدام صابون الغسيل السائل ، إلى أن المشكلة لا تزال موجودة و لا يتم حلها.
و هناك العديد من الطرق التى توفر لك فى الميزانية المالية ، و طرق سهلة للغاية لم يتم تجربتها و لكنها تعمل على إزالة هذه الحروق من الأواني فى أسرع وقت ممكن.
هذه قائمة بالمكونات التى تحتاجينها لإزالة حروق الاوانى.
1 – ماء فاتر على حسب كمية الأوانى المحروقة.
2 – إسفنجة غسيل الأوانى من النوع الخشن.
3 – عدد 1 كوب خل.
4 – عدد 2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا.
الطريقة :
يتم ملئ الأواني بالماء إلى النصف ، أو على حسب أماكن الحروق ، ثم يتم إضافة كوب الخل تدريجياً ، و يتم رفعها على النار حتى الغليان.
بعد الغليان يتم إضافة بيكربونات الصودا إلى المزيج داخل الأواني ، و تركها قليلاً ، و يتم فركها بالإسفنجة الخشنة ، ثم يتم شطفها بالطريقة المعتادة بالماء الفاتر و الصابون السائل.
إذا كانت هناك بعض الحروق العنيدة ، يمكنك تحضير مزيج من الخل و بيكربونات الصوديوم حتى يتم صنع عجينة متجانسة ، و وضعها على أماكن الحروق و تركها لساعات قليلة ، و تشطف بعدها بالماء الفاتر.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي أسهل طريقة لإزالة حروق الأواني في ثواني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.