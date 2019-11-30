تعرف على طريقة صنع الصابون اليدوية!

السبت 30 نوفمبر 2019

تلجأ الكثير من السيدات و ربات البيوت إلى إنفاق الكثير من الأموال على أدوات و مستحضرات التجميل ، و بعض متطلبات المنزل بأسعار باهظة الثمن ، كالصابون.



الصابون يعتبر من أساسيات أى منزل ، و ذلك لإستخدامه فى الكثير من الأغراض ، مثل النظافة الشخصية ، و غسل أوانى المطبخ

طريقة صنع الصابون ليس بصعبة فى المنزل ، فهي لا تحتاج إلى أشياء كثيرة أو غير معروفة ، فكل ما تحتاجه هو زيت القلي الذي تستخديمنه فى مطبحك ، و بعض الأشياء الرفيعة الأخرى.

و تنتشر العديد من الطرق على مواقع التواصل الإجتماعى و اليوتيوب حول صناعة الصابون فى المنزل و بأقل التكاليف ، و معظم هذه الطرق ناجحة بالفعل.

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هذا الأمر سيساهم فى ضبط ميزانيات منزلك ، و عدم دفع الكثير من المال لشراء الصابون الفاخر ، أو لشراء صابون مجهول المصدر ، ففى بيتك أنتى من تقومى بصنعه بنفسك و لا خوف أو ضرر على عائلتك أو أفراد أسرتك.

فى هذا الفيديو توضح سميرة الكيلانى ، الخبيرة فى الإقتصاد المنزلى ، طريقة عمل الصابون فى المنزل بمكونات سهلة و بسيطة ، و تتوفر في كل منزل ، فكل ما تحتاجين إليه هو صودا كاوية ، زيت قلي ، خلاط قديم للخفق ، و مياه.

ملحوظة : لا يجب إستخدام أواني الطهي أو الالومنيوم أثناء التحضير ، حتى لا تتفاعل المكونات معها ، و يفضل إستخدام البلاستيك فى هذه العملية.

نصائح للسلامة : رائحة الصودا الكاوية نفاذة و كريهة ، خاصًة مرضى الأمراض الصدرية ، و للحفاظ على صحة العين أيضًا ، لذلك يفضل إرتداء ماسك للأنف ، و جوارب لليد للوقاية من أثار الصودا الكاوية ، و نظارة للحفاظ على العين.