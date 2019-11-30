فيديو معلوماتى.. إزاى تغسلى الخضار والفاكهة لحماية أسرتك من الأمراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب التعامل مع الخضروات والفاكهة واللحوم بحذر شديد خشية الإصابة بالأمراض، حيث يمكن أن تحمل الفواكه والخضروات جراثيم ضارة قد تصل إلى التسمم الغذائى الأمر الذى قد يهدد الحياة. ووفقا لتقرير لموقع " medicalnewstoday" تعرف على أهمية غسل الفواكه والخضروات للتخلص من المبيدات الحشرية والتلوث المحتمل. ويقدم" الخليج 365" فيديو معلوماتى عن فوائد غسل الخضروات والفواكه والطريقة الصحيحة للقيام بذلك . فوائد غسل الخضروات والفواكه: 1ـ الوقاية من التسمم الغذائى 2ـ تجنب العدوى بالجراثيم الضارة مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية أو الليستيريا أشخاص معرضون لخطر الثلوث الغذائى وهم: • الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات • النساء الحوامل • كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما وما فوق • الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعى Advertisements كيف تغسل الخضروات والفاكهة: • غسل اليدين قبل وبعد تحضير الطعام • قطع أى مناطق تالفة قبل التحضير أو الأكل • فرك المنتجات تحت الماء الجارى • استخدام فرشاة نباتية نظيفة لتنظيف المنتجات الصلبة مثل البطيخ والخيار • تجفيف الفواكه والخضروات بقطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية • إزالة الأوراق الخارجية من الخس والملفوف • تخزين المنتجات الطازجة القابلة للتلف فى الثلاجة عند درجة حرارة تقل عن 40 درجة فهرنهايت أو أقل منها • استخدام ألواح التقطيع المنفصلة للفواكه والخضروات واللحوم والدواجن والمأكولات البحرية • استخدام أوانى منفصلة للأطعمة المطبوخة والنيئة • تخزين الخضروات والفاكهة بعيدًا عن اللحوم النيئة أو الدواجن أو المأكولات البحرية

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