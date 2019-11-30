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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو "الحل" لعلاج السمنة؟ والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
تسعى أغلب دول العالم إلى ايجاد حل لمشكلة السمنة المفرطة المنتشرة بين الاطفال والنساء والرجال، صدّقت إدارة الغذاء والدواء FDA على بالون المعدة الذي يطبق بعملية جراحية ويساعد على إنقاص الوزن.
ويعمل هذا البالون على ملئ بعض من مساحته كي لا تتسع كميات كبيرة من الطعام، مما يساعد في تقلص حجم المعدة بعد فترة من الوقت. ويتم تركيبه تحت التخدير الكامل حيث يتم الملء بالمحلول الملحي في عملية لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة.
وصدّقت الـ FDA في وقت سابق على بالون المعدة ولكنها قامت بسحبه من الأسواق عام 1992 نظراً لعدم توفر كامل معايير الأمان أثناء استخدامه، فقد كان انفجاره في المعدة يمكن أن يسبب انسدادا في الشرايين، وهو ما تم تجنبه في بالون المعدة الجديد.
ويؤكد الأطباء أن النتائج التي حققها استخدام هذا البالون يمكن أن تكون أقل من تلك التي تحققها عملية ربط المعدة ولكنها تجنب المريض بعد الاعراض الجانبية كالعدوى والقيء والتهاب المريء.
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