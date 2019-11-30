في 15 دقيقة.. أحصلي على بشره بيضاء وصافية

السبت 30 نوفمبر 2019

الحصول على بشرة مثالية هو حلم كل فتاة وسيدة ولكي تصل اليه الفتيات بعضهم يصلون للطريق الصحيح والبعض الاخر يسلك الطريق الخاطئ.



الطريق الصحيح هو استخدام المواد الطبيعية التي تعطي النتيجة من اول مرة ومن اول تجربه وهيا امنه جداً على البشره اذا تم استخدامها بالشكل الصحيح وهيا مفيده للجلد ولا تؤذيه.

اما الطريق الخاطئ وهو طويل جداً هو استخدام الكريمات والمستحضرات التجميلية التي يتم استخدامها لفترات طويلة نتيجتها بطيئة احياناً تعطي نتيجة ولكن بعد وقت طويل ولكنها تؤذي البشره ولا تفيدها ولها الكثير من الاعراض الجانبية .

وعواقب استخدامها بشكل جسيمة ليست كالمواد الطبيعية اطلاقاً.

لذلك اتينا لكم بوصفة طبيعية من داخل المنزل مفيدة للبشرة نتائج ها سريعه وفعالة جداً .

المكونات:-

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ملعقة شاي

ملعقة طمي مغربي

ملعقه كبيرة من ماء الورد

طريقة الاستخدام:-

اخلطى المكونات وضعيها على البشرة واتركيها 15 دقيقه ثم اشطفيها بالماء الدافئ وبعمل حركات دائريه خفيفة.

وبعدها ملعقة من الزبادي وملعقة من العسل اخلطيهم وضعيهم بعدها عشر دقائق وسترين النتيجه المدهشة ستتخلصين من كافة الشوائب وتحصلين على بشره نضرة وصافية كرريها مرة واحدة بالاسبوع .

لا ينصح به للبشره الحساسه الا بعد اجراء اختبار بسيط !