السبت 30 نوفمبر 2019

يعاني الكثير من النساء والرجال من مشكلة الشعر الخفيف وتساقطه بشكل مرعب، ويذهبون إلي الأطباء الذي يؤكدون لهم اما أن الأمر يعود إلي حالة نفسية أو وراثة أو نتيجة اهمال وعدم إهتمام بالشعر، ولكن إن كنت تعاني من أي سبب من تلك الأسباب فنحن نقدم إليك وصفات طبيعية للقضاء علي مشكلة الشعر الخفيف .



(1) زيت جوز الهند

بفضل أحتوائه علي فيتامين “أ” و “ك” يساعد زيت جوز الهند علي تكثيف الشعر ومنع تساقطه، وذلك لأحتوائه علي الفيتامينات الهامة والضرورية لعلاج الشعر وتقويته .

طريقة الإستخدام

تدليك الشعر بالزيت وتركه لمدة ساعة ولمرة واحدة في الأسبوع فقط

(2) بذور الحلبة مع زيت جوز الهند

تدليك الشعر قبل الإستحمام لمدة ساعتين اسبوعيا

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(3) زيت الصبار

من أكثر الزيوت التي تعالج الشعر وتساعد فروة الرأس علي زيادة عدد الشعر بها وسرعة نموه، وذلك لأحتوائه ” أ ” و “هـ” اللازمين لعلاج الشعر وإمداده بالفيتامينات اللازمة لتقويته .

طريقة الإستخدام

قومي بتدليك فروة رأسك بزيت الصبار وأتركيه لمدة ساعتين قبل الذهاب إلي الاستحمام، وتكرر هذه العملية مرة كل أسبوعين .

(4) زيت الخروع

من ضمن أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج الشعر وتقويته، وليس فقط شعر الرأس بل يساعد علي تقوية وسرعة نمو الحواجب ورموش العين .

طريقة الإستخدام

قومي بتدليك فروة رأسك بزيت الخروع لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسله بالماء الدافئ وتكرر هذه العملية مرة واحدة اسبوعيا .