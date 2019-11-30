وصفة مذهلة تعالج الكثير من الأمراض!

السبت 30 نوفمبر 2019

منذ زمن النبى صلى الله عليه وسلم كان دائمآ العلاج بالاعشاب ومن الطبيعة ،وبالرغم من عدم وجود تكنولوجيا لكن كان الرسول يوصي بأمور لم تكتشف إلا مؤخرآ .



العلاج بالطب النبوي يساهم فى علاج الكثير من الامراض ،واليوم نتحدث عن الوصفة التي أوصى بها النبى لعلاج الكثير من الامراض وهي “التلبينة ” وهي عبارة عن دقيق الشعير ونخالته ،وسميت بهذا الاسم لأنها تشبه اللبن فى لونها الابيض ،حيث لدقيق الشعير فوائد كثيرة لعلاج الامراض :-

التلبينة تخفض الكوليسترول الضار فى الجسم.

تعالج الاكتئاب لانها مليئة بمضادات الاكسدة.

مهدئة للجهاز العصبي لذلك تفيد فى حالات التوتر والقلق فتساعد على الاسترخاء والراحة للجسم.

مقاومة للتعب والارهاق والارق .

تساعد على التخلص من الامساك كما تعمل على تهدئة القولون .

مفيدة فى انقاص الوزن الزائد لانها تساعد على الشعور بالامتلاء فترات طويلة.

مفيدة لنمو الاطفال السليم .

التلبينة مدرة للبن الام.

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علاج لراحة القلب .

طريقة اعداد التلبينة:-

المكونات :

كوب ماء + كوب حليب +3ملاعق كبيرة من طحين الشعير مع نخالته+ عسل ابيض للتحلية.

الطريقة:

وضع الماء على النار اولا ثم يضاف اليه دقيق الشعير ونخالته ويقلب جيدآ ثم يضاف اللبن مع التقليب المستمر حتى يتم التجانس ويحلى بالعسل .

*يمكن اضافة المكسرات والقرفة الى الحساء حسب الرغبة.