كيف تضاعفون منافع الثوم 10 أضعاف؟

السبت 30 نوفمبر 2019

أتحبّون الثوم؟ إذا كنتم تحبونه فسوف تعشقون هذه الوصفة. وإذا كنتم لا تحبونه ستحبون هذه الوصفة على أي حال لأنها تمنحكم منافع الثوم من دون سيئاته. سوف تتمكنون من تناول الثوم كما هو كمقبلات مثلًا فهو سيكون مقرمشاً وحامضاً ولذيذاً من دون رائحة قوية.



للثوم العديد من الميزات المفيدة للصحة عُرِفَت منذ العصور القديمة وثُبِتت عن طريق العِلم. فالثوم يحتوي على الفيتامينات C و B وE وK كما أنه غني بالحديد والزنك والمغنيزيوم والمَنغَنيز.

يعدّل الثوم ضغط الدم ويسيّل الدم ويمنعّ حصول الجلطات والسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وهو مفيد لتوسيع الأوردة ولعلاج الثقل في القدمين. كما أنه يخفف مستوى الدهون الثلاثية والكولسترول وتجري دراسات حالياً لتبيان دور الثوم كمضاد للعدوى والسرطان والإلتهابات.

ولكن سوف تسألون أمِن أجل الاستفادة من حسناته علينا تحمّل رائحته القوية ورائحة النفس الكريهة التي يسببها؟ طبعًا لا! فبفضل التخمير سيصبح الثوم رقيقًا ولطيفًا. وماذا عن منافعه؟ ستتضاعف عشر مرات! سيؤمن لكم التخمير البروبيوتكس ( البكتيريا الجيدة ) الثمينة التي تدعم جهاز مناعتكم وتعالج جهازكم الهضميّ.

إليكم الطريقة

الطريقة بسيطة جدًا: إختاروا أجمل حبات الثوم الجديدة قبل أن تفرّخ: تجدونها بين شهرَيّ حزيران/يونيو وآب/ أغسطس.

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يمكنكم اختيار الثوم الزهري أو الثوم الأبيض العادي.

افصلوا أسنان الثوم ويمكنكم تقشيرها أو لا بحسب رغبتكم. لكن تقشيرها في البداية أفضل من تقشيرها لاحقًا. بعد ذلك ضعوها في وعاء.

حضروا ماء التخمير من خلال إذابة 30 غ من الملح في ليتر من ماء. يجب استعمال ماء لا يحتوي على الكلور واستعمال الملح البحري الخشن الخام. إن كان الماء عندكم يحتوي على الكلور اسكبوه في وعاء مفتوح واتركوه لمدة ساعتين أو أغلوه واتركوه يبرد قبل استعماله.

أسكبوا الماء المملح على الثوم حتى يغمره ثم إغلقوا الوعاء بإحكام. دعوا عملية التخمير تنطلق لمدة 5 إلى 7 أيام في حرارة الغرفة (بحسب الحرارة: 5 أيام إن كان الطقس حارًا و7 أيام إن كان باردًا) ثم ضعوا الوعاء في مكان تتراوح حرارته بين 15 و20 درجة مئوية أو في البراد إن لم تتوفر غرفة باردة في منزلكم. سيكون التخمير أبطأ في البراد ولكنه سيستمرّ في جميع الأحوال.

أتركوا الثوم يتخمّر لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل على حرارة تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية من دون أن يُفتَح الوعاء. يُحفَظ الثوم المخمّر لسنة على الأقل. عندما تفتحون الوعاء ضعوه في البراد حيث يمكنه أن يدوم طويلًا جداً.

يمكنكم استعمال هذا الثوم كالثوم الطازج في اطباق اللحم أو السمك أو الخضار أو في الصلصات والسلطات والبيتزا وصلصة الحبق....أو يمكنكم أن تأكلوه كما هو كمقبلات..!