رحالة الـ3 قارات.. مدرب أرسنال الجديد يعود للواجهة بعد التدرج في الظل

وضعت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي ثقتها بالسويدي فريدي ليونبيرج لقيادة الفريق، خلفا للمدرب الإسباني أوناي إيمري الذي أقيل من منصبه، الجمعة، بسبب سوء النتائج.

وأعلن النادي اللندني إقالة إيمري بعد يوم واحد على خسارة الفريق في عقر داره أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 1-2 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتستعرض "العين الرياضية" في السطور التالية أبرز معلومات عن المدرب السويدي.

أسطورة المدفعجية

يعد ليونبيرج أحد أبرز اللاعبين في تاريخ أرسنال، بعدما أمضى 9 سنوات بقميص الفريق بين عامي 1998 و2007.

وشهد اللاعب الدولي السويدي الأسبق واحدة من أفضل الفترات في تاريخ أرسنال، إذ توج مع الفريق بـ6 ألقاب؛ أبرزها لقبا البريمييرليج عامي 2002 و2004.





كما وصل ليونبيرج مع "المدفعجية" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006، قبل الخسارة من برشلونة الإسباني، وسجل مع الفريق 72 هدفا في مختلف المسابقات.

عابر للقارات

رغم استمراره مع أرسنال مدة 9 سنوات، فإن ليونبيرج كان من اللاعبين كثيري الترحال قبل اعتزاله، إذ لعب بقمصان 8 أندية على مدار 20 عاما.

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ومثّل ليونبيرج 8 أندية من مختلف القارات، حيث لعب في أمريكا الشمالية بقميصي سياتل ساوندرز وشيكاغو فاير، كما خاض تجربة في آسيا بقميصي شيميزو إس بولس الياباني ومومباي سيتي الهندي، بالإضافة لرحلته في أوروبا بالسويد واسكتلندا وإنجلترا.

صائد للجوائز

على مدار مسيرته كلاعب، سبق لليونبيرج الفوز بالعديد من الجوائز الفردية؛ أبرزها تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2001-2002.

كما سبق له الفوز بجائزة لاعب الشهر في البريمييرليج عام 2002، وكذلك اختير ضمن التشكيلة المثالية للمسابقة في أول 10 سنوات لها.

وفي السويد، فاز ليونبيرج بجائزة أفضل لاعب في بلاده مرتين وذلك عامي 2002 و2006.

رحلة في الأكاديمية

بدأ ليونبيرج مسيرته التدريبية داخل أرسنال، بعدما منحه النادي فرصة تدريب فريق تحت 15 عاما عام 2016، ليستمر معه لمدة موسم واحد.

وفي عام 2017، قرر ليونبيرج خوض تجربة مختلفة في ملاعب الدوري الألماني، بالعمل مساعدا في الجهاز الفني لفريق فولفسبورج، لكنه لم يستمر معه طويلا.





وعاد ليونبيرج إلى أرسنال مجددا عام 2018، ليقود الفريق الرديف تحت 23 عاما في موسم 2018-2019.

وفي الصيف الماضي، قرر أرسنال تصعيده للفريق الأول كمدرب مساعد ضمن الجهاز الفني المعاون لإيمري، قبل أن يتولى مهمة تدريب المدفعجية بصفة مؤقتة.