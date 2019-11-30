فلاديمير بوتين يُعرب عن أمنيته في ألا تستبدل كلمة "ماما" في الأوراق الرسمية

أثناء اجتماعه بالمجلس الرئاسي لشؤون القوميات في مدينة نالتشيك بجمهورية قبردين بلقار قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بعض الدول أصبحت ترقم الوالدين بـ "والد 1" و"والد 2".

جاء ذلك في إطار تعليق الرئيس حول عدم إمكانية الاستغناء عن كلمة "الأم". وصرح بوتين: "اتضح أنه من الممكن ذلك، حيث أصبحت بعض الدول تسمي (والد رقم 1)، و(والد رقم 2). أرجو ألا يحدث ذلك في روسيا أبدا".

اقرا ايضا:

فلاديمر بوتين يكشف عن أفضل لقاح روسي في العالم ضد حمي إيبولا

Advertisements

ويذكر أن بعض الدول قد قامت بإصلاحات إدارية، وبدأت باستخدام هذه المصطلحات في الأوراق الرسمية للدولة، مراعاة لمشاعر الأقليات الجنسية.

قد يهمك ايضاً:

ابنة بوتين راقصة روك آند رول تظهر في لقاء نادر بعد طلاقها

العرافة العمياء بابا فانغا تتوقع أن بوتين سيحكم العالم منذ 1979