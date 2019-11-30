شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن "رفرفة" العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من مشكلة رفرفة العين، وهذا الأمر له العديد من الأسباب والعوامل المسببة للتعرض له، وهذا ما سنتحدث عليه خلال الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع " allaboutvision".

ما هي حالة رفرفة العين؟

يصاب نسبة كبيرة برفرفة العين أو الجفن، وهذا الأمر يرجع إلى حدوث تقلص عضلي في الجفن سواء العلوي أو السلفي، وتستمر هذه الحالة لفترة، ولكن في معظم الحالات المصاب يختفي العرض بشكل سريع.



ما هي رفرفة العين

ما هي أسباب الإصابة رفرفة العين؟

هناك العديد من الأسباب التي يتعرض لها الشخص، وتزيد من فرص إصابة برفرفة العين، ومنها:

-التعرض للضغوطات النفسية، والتوتر والقلق.

-الإصابة بالإرهاق والتعب المستمر.

-عدم أخذ القسط الكافي من النوم يعد من أبرز الأسباب.

-الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي علي الكافين.

-الإصابة بجفاف العين.

-كما أن بعض الأشخاص يعانون من الإصابة بالحساسية وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة.

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-التعر لإجهاد العين امام شاشات التلفاز أو الموبيل من أبرز الأسباب.



اسباب رفرفة العين

متى يشعر الشخص المصاب بالقلق وعليه الذهاب للطبيب؟

هناك بعض الأعراض التي يتعرض لها الشخص المصاب والتي تجبره علي ضرورة الذهاب للطبيب، ومنها:

-في حالة عدم ذهاب رفرفة العين سريعا.

-في حالة التعرض الجفن للأغلاق كاملا.

-في حالة التعرض للإصابة بتشنج أو تقلص في عضلات الوجه الأخري بعيدا عن العين.

-في حالة تورم العين.



علاج رفرفة العين

علاج رفرفة العين؟

علاج رفرفة العين يعتمد علي الابتعاد عن السبب الذي أدي لهذا الأمر، وعليك اجراء كمادات ماء بارد فهو يساهم في تقليل حدة العضلة بشكل كبير.