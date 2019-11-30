شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن مرض "كوع لاعب التنس".. ولماذا يصيب غير الرياضيين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل لديك ألم مستمر خارج الكوع الذي ويبدو أنه لا يزول؟..إذا كان الأمر كذلك، فيمكن أن تكون مصاباً بمرض "مرفق لاعب التنس"، حتى وإن لم تمسك مضرب تنس من قبل فى حياتك، اعرف تفاصيل أكثر عن هذا المرض الذى لا يصيب الرياضيين فقط فى السطور التالية.

ووفقاً لموقع "كلايفند كلينيك"، فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من مرفق التنس لا يحتاجون إلى عملية جراحية، ولكن إذا طلب الطبيب ذلك، فستكون عملية سريعة وبسيطة يمكن أن تقلل بشكل كبير من وقت الشفاء.



مرض مرفق لاعب التنس

اسباب مرض كوع لاعب التنس

ويمكن أن يؤثر كوع التنس، المعروف طبياً باسم التهاب اللقيمة الوحشي، على عمال البناء والعمال اليدويين وقاطعي اللحوم وحتى الصرافين في السوبر ماركت، الذين تتراوح أعمارهم عادة بين 40 و 60 عامًا، ويعاني ما يصل إلى 10 ملايين أمريكي من هذه الحالة.

العديد من المهام المتكررة باستخدام اليد والرسغ والذراع يمكن أن تسبب الألم والتهاب مرفق التنس.

حركات مثل الإمساك والالتواء الزائد على الأوتار التي تربط عضلات الساعد بتأرجح عظمي من خارج المرفق.

ويظهر المرضى عادة في الطبيب بعد شهرين أو ثلاثة من ألم الكوع، وكلما طالت مدة آلام الكوع لديك، كلما زاد احتمال بقاء الوتر ملتهبًا وقد يبدأ في التدهور.

يحاول الجسم أحيانًا التئام الضرر بطريقة تصبح غير خاضعة للرقابة وغير منتظمة، حيث إن أجزاء من الأنسجة تبدأ في التماسك القوي والمعقد والمعروف باسم الأوتار.

ومرض الأوتار يشبه وجود كرة مخاطية عالقة في الأوتار، حيث إن الأوتار لا يبدو أنها تزول من تلقاء نفسها بمرور الوقت.



مرض لاعب التنس

الخطوات الأولى لعلاج مرفق التنس

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التى تصاب بها بمرفق التنس، فمن المرجح أن يوصي طبيبك بهذه العلاجات:

-استخدام حزام التنس للكوع.

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-استخدام الأدوية المضادة للالتهابات (حبوب منع الحمل أو مرهم موضعي).

-العلاج الطبيعي وتمارين التمدد وتقوية الساعد.

- لا تزال هناك خيارات لتحفيز عملية الشفاء الطبيعية، من المرجح أن يطلب طبيبك التصوير بالموجات فوق الصوتية للعظام لمعرفة أين توجد المشكلة بالتحديد.

- إذا استمرت المشكلة لأكثر من 6 شهور أو على مدى سنوات عديدة، فهناك خطأ ما في الوتر الذي يجعل الألم يعود مرة أخرى.

يسمح التصوير لطبيبك بفحص الخصائص الدقيقة للوتر، وما هي المناطق التنكسية، حيث يمكن استخدام حقن كورتيكوستيرويد أو حقن بلازما غنية بالصفائح الدموية للمساعدة في السيطرة على الالتهابات.

إذا لم يطرأ أي تحسن بعد العلاج فقد تحتاج إلى جراحة.

في العملية المعتادة، يقوم الجراح بكشف الأوتار ويزيل المنطقة التالفة ويقوم بإجراء إصلاحات، عادة ما تكون هناك حاجة إلى 3 إلى 6 أشهر من الشفاء قبل أن تتمكن من استئناف الأنشطة العادية.

هناك خيار علاجى متاح لبعض المرضى يستخدم تقنية معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) في إجراء يتم عن طريق الجلد بالموجات فوق الصوتية.

يستخدم جهاز الإبرة مجرى ملحي طبيعي لشفط ثم إزالة الأوتار التالفة ويترك الوتر العادي الناعم وغير المتأثر.

قد يكون كوع التنس مؤلمًا، لكن لا ينطوي العلاج دائمًا على الحقن أو الجراحة.