هذا ما يحدث حين تشربين ماء الأناناس على معدة فارغة!

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السبت 30 نوفمبر 2019
الأناناس غذاء رائع له العديد من الفوائد الصحية. فهو لذيذ وحلو وله طعم قوي، وهو أيضاً غني بالأنزيمات، بما في ذلك البروميلين وفيتامين C.
وللاستفادة بشكل كامل من فوائده، يفضّل مزجه مع الماء للحصول على ماء الأناناس.
كيفية إعداد ماء الأناناس
ماء الأناناس سهل التحضير، حيث يكفي تقشير الأناناس وتقطيعه إلى قطع. ضعيه في كوب من الماء واشربي. وبالاضافة إلى كونه لذيذ، فإن ماء الأناناس يسمح بالاستفادة بشكل أفضل من فوائد هذه الفاكهة اللذيذة.
ينصح بشرب ماء الأناناس كل صباح على معدة فارغة، لكي يحصل الجسم على كل المعادن والفيتامنيات والمغذيات.
فوائد ماء الأناناس
مكافحة الالتهابات
أحد الفوائد الرئيسية للأناناس هو مكافحة الالتهاب بفضل انزيم البروميلين، وهو الانزيم الموجود في العديد من الفواكه الاستوائية. ويساعد هذا الانزيم القوي على التخلص من السموم وقد يخفف الالتهاب وتأثيره على أنسجة وأجهزة الجسم. يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل والإصابات الرياضية تناول ماء الأناناس لتخفيف الالتهاب بشكل كبير.
المساعدة على فقدان الوزن
من الأسباب الجيدة الأخرى لشرب ماء الأناناس يومياً هو قدرته على تعزيز فقدان الوزن. الأناناس غني بالألياف، وهذا يعني أنه يتحلل ببطء من قبل الجهاز الهضمي. بالتالي، يشعرك ماء الأناناس بالشبع لفترة أطول، وحين تشربينه على معدة فارغة، ستشعرين برغبة أقل بتناول الطعام.
تنظيف الكبد والأمعاء
يساعد البروميلين على التخلص من السموم، وشرب ماء الأناناس يساعد الكبد والأمعاء على التنظيف الذاتي بشكل طبيعي.
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