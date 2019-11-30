تعرف على أسباب النمو الخفيف للشعر في الذقن!

السبت 30 نوفمبر 2019

إن مشكلة نمو الشعر من أكثر المشاكل التي يعاني منها الرجال في غالب الأحيان، خاصة في منطقة الذقن التي تعتبر من المناطق الدقيقة التي تتأثر بالتغيرات الحاصلة في الجسم. لذلك، فكل الرجال الذين يتصارعون مع هذه المشكلة، ويبحثون عن الطرق الفعالة لتقوية نمو الشعر في الذقن، ليزيد طوله.



إن الشباب في بداية مرحلة البلوغ، يعانون أحيانا من قلة في الشعر، وهم الأكثر تأثيرا من هذه المرحلة الصعبة التي يكوَن فيها الشاب الثقة بالنفس والمحافظة على الجمال والترتيب بالشكل والمظهر، وأسباب النمو الخفيف للشعر في الذقن كثيرة، ومنها:

- تلاعب الهرمونات في الجسم التي تسبب مشاكل أخرى لا تقتصر فقط على عدم نمو الشعر

- العوامل الوراثية التي يتأثر بها جسم الرجل والتي تؤدي الى تفاقم المشكلة أكثر فأكثر

- داء الثعلبة الذي يؤدي الى هذه النتائج والتي تعتبر من أولى آثاره الأساسية.

ولمكافحة هذه المشكلة أليك هذه النصائح:

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- تناول كمّيّة من الفيتامينات التي تقوي الشعر مثل فيتامين B وفيتامين E وC

- النوم الكافي ولكن ليس على الوجه والراحة الكاملة للجسم

- تفادي الاضطرابات النفسية والتعصيب والقلق والتوتر، لأنها عوامل تمنع الشعر من الظهور في الذقن

- الاعتماد على بعض الخلطات الطبيعية مثل خلطة زيت الزيتون مع زيت اللوز ودهنها على الذقن كي يتغذى الشعر

- تناول طعام غنيّ بالمواد البروتينية مثل البيض والدجاج واللحوم والتي تسرَع من نمو الشعر

- التقليل من التدخين الذي يخفف من قدرة الجسم على الاستفادة من المواد الغذائية المفيدة.