السبت 30 نوفمبر 2019

الحكة والاحمرار، هذه علامات تدلّ أنّ بشرتك حسّاسة وتتطلّب منك عناية فائقة لتزيلي أو تقللي من آثار هذه الحساسية، وفيما يلي خطوات للتعامل مع البشرة الحساسة، فهذه الطرق البسيطة تساعدك في التخلّص من الحساسيّة في بشرتك، أو حتى لتجنب الحكّة:



- احرصي ألا تعرّضي بشرتك للحرارة أو الرطوبة، وعندما تشعرين بالحكّة والإحمرار، قومي بتمرير مكعّبات ماء الورد المثلّج على بشرتك. ويفضّل وضع كريم واقي الشمس على بشرتك الحساسة حيث أنّها تقوم بحبس الحرارة بداخلها، مما يتسبب في أذيتها ويتسبب في الحكّة وأحياناً في الحروقات.

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- إختاري مستحضرات التجميل الطبيّة والتي تكون خالية من الكحول والمواد الكيماوية بقدر الإمكان. وقومي بشراء واستعمال المستحضرات الموصى بها من قبل أطباء الجلد، والتي سوف تجدينها في الصيدليات ومحلات مستحضرات التجميل الجيدة، جربي مستحضرات الماكياج على يديك قبل شرائها وقبل تعريض بشرتك للضرر، ولا تقومي باختيار المستحضرات المعطّرة لأنّها لا تتناسب مع أنواع البشرة.

- في حال شعرتي برغبة في فرك البشرة، قومي بالتأكد أولاً أنّ بشرتك قد تعرّضت للجفاف وأن الجلد بدأ في التشقق، لذلك قومي بتمرير الشوفان المجروش على الجلد عند قيامك بالإستحمام حيث يعمل الشوفان على نزع الجلد الجاف والمقشّر، مما يقلل من نسبة الحكّة.

- قومي دائماً بالحفاظ علي بشرتك من المؤثرات الخارجية وعوامل الجو المختلفة حيث أنها العدو الأول للبشرة الحساسة. ويفضل طبعاً المتابعة مع طبيب مختص حول بشرتك ولا تترددي في استشارة المتخصصين إذا لاحظتي أي تغير يطرأ علي بشرتك أو لونها.