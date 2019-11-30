مشروب للقضاء على الدهون وتنظيف الجسم.. تعرف عليه

السبت 30 نوفمبر 2019

المشروب الصباحي المنظف للجسم من السموم هو مزيج مركب من عدة مكونات مفيدة جداً للجهاز الهضمي، تنظف الكبد، تدفئ الجسم وتحتوي عناصر مضادة للالتهابات قوية.



لن تنفقوا الكثير من المال في تحضيره وسيجعلكم تشعرون بأفضل حال. المقادير تقريبية وتستطيعون أن تتجاهلوا بعض المكونات إذا كانت لا تعجبكم ( حاولوا ألا تفرطوا على كل حال في استعمال البهار الأحمر والكركم ). مثلاً، إذا لم تحبوا الزنجبيل، لا تضيفوه إلى المشروب المنظف. إذا كنتم تحبون العسل، زيدوا كميته.

المكونات :

قطعة من الزنجبيل الطازج طولها 15 سنتم.

ملعقة صغيرة من الكركم ( العقدة الصفراء ).

عودان من القرفة.

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نصف ملعقة صغيرة من البهار الحار الأحمر.

ملعقة من العسل الطبيعي غير المبستر.

عصير الليمون الحامض.

التحضير:

قشروا الزنجبيل، قطّعوه إلى شرائح واسحقوها. ثم ضعوا قطع الزنجبيل في طنجرة مع 6 أكواب من الماء واجعلوها تغلي على النار. خففوا النار واتركوها تغلي لمدة 10 دقائق. بعد هذا، ضعوا عيدان القرفة، الكركم والبهار الأحمر.

دعوها تغلي لمدة 10 دقائق. صفوا المزيج في كوب. ضعوا ملعقة عسل وعصير الليمون الحامض.

ابدأوا بالاستفادة من خصائص هذا المشروب المذهلة!