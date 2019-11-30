علامات تدل على أنك واثقة من نفسك

السبت 30 نوفمبر 2019

تسعى المرأة إلى اكتساب الثقة بنفسها والتحلي بشخصية قوية باعتبار أنهما ضروريتان لتحقيق النجاح وبلوغ الأهداف.



ولذلك، يتكلم علماء النفس وخبراء الاجتماع عن أهمية الثقة بالنفس التي تساهم في تذليل العقبات وتخطي الصعوبات مهما كانت، أما الشخصية القوية فهي شخصية لا تتأثر كثيرا بالظروف المحيطة بها حتى السيئة منها ويمكنها السيطرة على الأمور وتحويلها لصالحها.

ولكن ما هي علامات الثقة بالنفس وقوة الشخصية؟

1- أخذ المبادرة: من أولى علامات الثقة بالنفس وقوة الشخصية، هي أخذ المبادرة. فالمرأة التي تثق بنفسها وتملك شخصية قوية لا تخشى أخذ المبادرات سواء المهنية أو العاطفية، ولا تنتظر أن يقوم أحدهم بذلك بل تبادر هي خصوصاً أنها تكون على يقين بأن النتائج ستكون لصالحها.

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2- التحديق مباشرة بالعيون: إجمالا إن التحديق مباشرة في عيون المخاطب يكون دليل قاطع على الثقة بالنفس وقوة الشخصية. فالمرأة الواثقة من كلامها وأفعالها لا تخشى النظر في عيون الآخرين والتحديق بها لتصل إلى مبتغاها.

3- نبرة الصوت: تعرف صاحبة الشخصية القوية والواثقة من نفسها من نبرة صوتها أثناء حديثها، فمن علامات الثقة بالنفس وقوة الشخصية هي الحفاظ على نبرة صوت متزنة ومعتدلة لاتعلو وتتحول صراخاً في حالة الأزمات والمشاكل. فالصراخ هو دليل ضعف شخصية.

4- السير باستقامة: كذلك من علامات الثقة بالنفس وقوة الشخصيةهي طريقة السير. فالمرأة الواثقة من نفسها تسير باستقامة وبخطوات ثابتة ولا تنظر إلى الوراء مهما حدث لأنها تكون واثقة تماما من خياراتها وقراراتها.

5- الابتسامة: إن الابتسامة تتقدم على الكلام أحيانا وتكون أقوى من التصرفات. ويقول خبراء علم النفس أن الابتسامة هي دليل على الثقة بالنفس وقوة الشخصية. وأحيانا ترد المرأة على الإهانة التي تتعرض لها بابتسامة وهذا ما يعبر عن قوة شخصيتها.