شكرا لقرائتكم خبر عن الشتا مش بس أنفلونزا.. تعرف على المشاكل الصحية الشائعة فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتى فصل الشتاء ومعه مجموعة من المخاطر الصحية، لذلك من المهم أن تظل متيقظًا وواعيا بالمخاطر التى من الممكن أن تتعرض لها.

وفقا لموقع "nhs " فإن الأنفلونزا ليست فقط المرض الذى يسببه الشتاء ولكنك قد تتعرض لبعض المخاطر نذكر منها التالى :



ارتفاع ضغط الدم إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم ، فأنت على الأرجح تدرك بالفعل المخاطر التي قد يجلبها الشتاء القاسي، حيث تميل الشرايين إلى الضيق مما يزيد الضغط على القلب، كما سيتعرض مرضى السكر أيضًا للإجهاد خلال فترات البرودة مع ظهور مخاطر أكبر للسكتة الدماغية.





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نزلات البردتكون فرص تجنب الإصابة بنزلة برد ضعيفة فى فصل الشتاء ، لكنها نادراً ما تسبب مضاعفات بالجسم ، يمكنك ممارسة روتينك اليومي كالمعتاد، ولكن أيضا يجب أن تعتني بنفسك لأن حالتك قد تزداد سوءً. ابقِ دافئًا وتناول الكثير من السوائل الساخنة ، وادخل مكملات فيتامين C إلى نظامك .





الإنفلونزا أنفلونزا الشتاء مشكلة مختلفة تمامًا عن نزلات البرد، وستتركك متعب لبضعة أيام ستكون ضعيفًا ومرهقًا وغير قادر على العمل، ومن المحتمل أن تضطر إلى زيارة طبيبك وتناول الأدوية الموصوفة لتخليص نفسك منه. حافظ على الجهاز المناعي في حالة تأهب من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي والحصول على عادات نوم منتظمة.





انخفاض حرارة الجسمكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا، قد يكون الانخفاض على مدار بضعة أيام ، وبالتالي قد لا يكون ملحوظًا مثل الانخفاض المفاجئ، و إذا انخفضت درجة حرارة الجسم ، فإنها تؤدي إلى اختلال أعضاء أخرى، حيث تقل الأوعية الدموية ، مما يزيد من الضغط على القلب ، كما يتعرض الشخص لشد فى العضلات وغلق بالرئتين فى الحالات الشديدة.





التهاب الحلق

التهاب الحلق شائع في فصل الشتاء وغالبًا ما يحدث دائمًا بسبب الالتهابات الفيروسية، وهناك بعض الأدلة على أن التغيرات في درجة الحرارة ، مثل الانتقال من غرفة دافئة مركزية إلى الهواء الطلق ، يمكن أن يسبب التهاب الحلق.