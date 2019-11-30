شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الدوسنتاريا أهمها المغص والاسهال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوسنتاريا من الأمراض التى يتعرض لها البعض نتيجة الإصابة بالجراثيم المعوية، حيث تؤثر على صحة الجهاز الهضمى، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك أسبابا مختلفة للإصابة بالدوسنتاريا وهى: 1:نتيجة تناول الطعام أو الشراب الملوث والذى يحتوى على الجراثيم والفيروسات. 2:إهمال النظافة الشخصية وعدم غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعده. 3: تبادل الأدوات الشخصية من شخص لآخر تزيد من خطر الإصابة بالمرض. Advertisements 4:الاكثار من تناول الوجبات الجاهزة يؤثر على صحة الجسم ويزيد من خطر الإصابة بالفيروسات والجراثيم.

وهناك بعض العلامات التى تدل على الاصابة بالدوسنتاريا وهى: 1:ألم شديد فى البطن مع ارتفاع فى درجة حرارة الجسم. 2:ضعف عام فى الجسم وعدم القدرة على التركيز والنشاط. 3:مغص شديد يصاحبه اسهال. عند ظهور أى من العلامات يجب زيارة الطبيب لأجراء الفحوصات اللازمة ووصف العلاج مع اتباع بعض النصائح أهمها الاهتمام بتناول السوائل الدافئة والاكثار من شرب المياه مع الحرص على غسل اليدين باستمرار وتناول العلاج فى مواعيده المضبوطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعراض الدوسنتاريا أهمها المغص والاسهال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.