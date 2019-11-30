6 من اسرار الصحة تكشفها درجة وجع البطن واعراضه

يمكن اكتشاف اسرار الصحة من خلال العديد من الاشارات الخارجية التي يرسلها الجسم. ومن هذه الاشارات ألم البطن الذي يحدث لأسباب مختلفة ومتنوعة. وقد تتم المعاناة منه بدرجات مختلفة. وتدل كل من هذه الدرجات على احد اسرار الصحة التي قد تحتاج الى فحص طبي وعلاج فوري منعاً لتطور الاعراض وتحولها الى مشكلة خطرة.

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يساعد وجع البطن والدرجة التي يبلغها وطريقة حدوثه والاعراض التي ترافقه على كشف بعض اسرار الصحة ومشاكلها التي تستدعي احياناً الذهاب الفوري الى عيادة الطبيب والخضوع للفحوصات اللازمة.

1- الوجع المستمر



• يشعر بعض الاشخاص احياناً بألم مستمر في البطن قد يدوم لمدة لا تقل عن 3 اشهر. وقد يترافق هذا الألم مع حالات مثل الاسهال المتكرر او الامساك الدائم. ويعاني بعض الاشخاص ايضاً من شعور بالوجع بعد تناول الطعام مباشرة او من احساس بالشبع بعد استهلاك كمية قليلة من الطعام خلال الوجبات الاساسية. ومن الممكن ان يصاحب ذلك حدوث الانتفاخ المزعج وتكون الغازات.

• قد تدل هذه الاعراض على الاصابة بمتلازمة القولون العصبي او حساسية اللاكتوز او على اضطراب يتعلق بعملية افراغ المعدة.

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2- الوجع مع الغثيان



• يرتبط هذا الألم بأسباب عديدة منها انسداد الامعاء او التهابها او تكون حصى الكلى او متلازمة تكيس المبيض او المعاناة من قرحة المعدة. كما انه قد يشير إلى حدوث ازمة قلبية.

• من الاسباب التي تؤدي الى المعاناة من وجع البطن مع الغثيان او التقيؤ ايضاً تناول كمية كبيرة من الطعام او حدوث تسمم غذائي.

• من الممكن ان يستمر هذا الألم لمدة 24 ساعة ويجب في هذه الحالة استشارة الطبيب فوراً.

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3 - الوجع مع ظهور الدم في الفضلات



• من اسرار الصحة التي تكشفها هذه الحالة حدوث نزيف في الجزء الاعلى من الجهاز الهضمي وخصوصاً في المعدة.

• قد يرتبط سبب ذلك بمشاكل مختلفة منها التهاب القولون او البواسير او الاصابة بقرحة المعدة او بمرض السرطان.

• وقد يعود لون الفضلات الداكن في المقابل الى تناول بعض انواع الادوية ومتممات الحديد وبعض المأكولات مثل الشمندر وعرق السوس.



4 - الوجع المفاجئ والحاد



• يتم احياناً الشعور بألم مفاجئ وحاد في البطن. وقد يزداد الوجع حتى انه قد يسبب عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

• قد يكون السبب في هذه الحالة تكون الحصى في الكلى او الصفراء.

• تسبب هذا الألم احياناً مشاكل مثل التهاب الزائدة الدودية او الاصابة بقرحة المعدة او البنكرياس او انسداد المجاري الصفراوية.



5- الوجع المستمر مع خسارة الوزن



• تحدث احياناً خسارة الوزن من دون اسباب واضحة وبشكل سريع جداً. وقد يترافق هذا مع حدوث وجع حاد في المعدة.

• يمكن ان يكون سبب ذلك الاصابة بورم سرطاني او المعاناة من التهاب البنكرياس المزمن او من مرض كرون.



6- الوجع مع ارتفاع درجة الحرارة



• يكشف هذا الوجع بعض اسرار الصحة المهمة ايضاً. فإذا ترافق الألم مع ارتفاع في درجة حرارة الجسم قد يشير هذا الى حدوث التهاب في احدى مناطق الجسم. وفي هذه الحالة من الضروري استشارة الطبيب الاختصاصي فوراً والخضوع للفحوصات اللازمة. فقد يشير هذا الى بعض اسرار الصحة الخطرة وغير الظاهرة.

