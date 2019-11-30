شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لتسريع الشفاء عند التعرض لكسر فى العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في بعض الأحيان بسبب حادث أو التعرض إلى إصابة خطيرة، يحدث كسر في العظام ونعاني من المضاعفات.

وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للتعافي من الكسر وفقا لتقرير موقع " WebMD"، ولكن يعتمد وقت الشفاء على الإصابة، حيث قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسابيع أو أشهر للتعافي، لذا إذا كنت تريد أن تجعل الكسر يتعافى بشكل أسرع إليك بعض النصائح المفيد.





زيادة كمية الكالسيوم

إذا تعرضت لكسر فى عظامك، فإن تناول أطعمة الكالسيوم لاستعادتها مفيد للغاية، وبصرف النظر عن الكالسيوم وفيتامين B6 وفيتامين د وفيتامين K المهمة جدا، إلا أن المعادن مثل النحاس والفوسفور والزنك والمغنيسيوم والسليكون تساعدك أيضًا في تقوية العظام. لذلك ، يجب أن تزيد من تناول البروكلي والقرنبيط والملفوف والخضراوات والفواكه الحمضية.

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الإكثار من فيتامين جفيتامين C مهم جدا للعظام، تناول أطعمة تحتوى على فيتامين (ج)، مثل الليمون والبرتقال والطماطم والعنب والبابايا والفراولة والكيوي والملفوف وغيرها.





التوقف عن تناول الأطعمة الالتهابية

هناك أيضا العديد من الأطعمة التي تزيد من التهاب في الجسم، وتناول مثل هذه الأطعمة يمكن أن يشكل خطورة بالنسبة لك إذا كسرت عظامك لأنها يمكن أن تزيد من مشكلتك، بعض الأطعمة التي تزيد الالتهاب تشمل السكر واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والأطعمة المصنعة والأطعمة غير المرغوب فيها والأطعمة المقلية في علب.





الأناناسالأناناس يوفر الإغاثة السريعة في الألم والالتهابات ، حيث يحتوي الأناناس على عنصر خاص يسمى البروميلين، هذا العنصر يزيل الالتهاب، كما أن فيتامين C الموجود به أيضا يساعد العظام، ولكن تأكد انك تاكل الأناناس الطازج وليس المعبأ بالعبوات.





قلل من تناول الشاي والقهوةمشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية وغيرها تقلل أيضًا من قدرة الجسم على الشفاء، لذلك إذا كنت ترغب في التخلص من مشكلة كسر العظام في وقت قريب ، فقلل من تناول الشاي والقهوة.