الارشيف / صحة ورشاقة

عليك بالموز لمحاربة التوتر النفسي

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عليك بالموز لمحاربة التوتر النفسي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:24 صباحًا, 30 نوفمبر 2019 م

المناطق - الرياض

تؤكد العديد من الدراسات الطبية، أن التوتر النفسي المستمر يهدد الصحة؛ إذ إنه يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وآلام الظهر والشد العضلي واضطرابات النوم وتساقط الشعر.
ولتجنب هذه المخاطر الصحية، ينصح مدير المركز الصحي بجامعة كولن ، الطبيب إنغو فروبوزه بمحاربة التوتر النفسي من خلال المواظبة على ممارسة والأنشطة الحركية وتقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل وتمارين التنفس.
كما يُعد المغنيسيوم سلاحًا فعالًا لمحاربة التوتر النفسي، ولهذا الغرض يمكن تناول ثمرة من الموز؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن فروبوزه.
ومن المهم أيضًا -بحسب فروبوزه- تنظيم الجدول اليومي بقدر الإمكان؛ بحيث لا يكون إيقاعه مزدحمًا ومحمومًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عليك بالموز لمحاربة التوتر النفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا