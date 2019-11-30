شكرا لقرائتكم خبر عن الشيكولاتة مش بس للأكل.. اعرف فوائدها لتدليك الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أنه لا يوجد شك في أن الشيكولاتة هي أفضل صديق لك فى أوقات اكتئابك لأنها تعزز مستويات السعادة بالجسم، إلا أن استخدامها لا يتقصر على الأكل فقط، ولكن فوائدها تمتد لتدليك الجسم.

تقدم المنتجعات الراقية في جميع أنحاء العالم أحدث علاجات العناية بالبشرة ووقفت لموقع " eazyspadeals" منها علاجات الشيكولاتة بدءًا من جلسات التدليك المهدئة إلى علاجات الوجه المنعشة وتنشيط و تدليك الجسم، وذلك باستخدام الكريمات والمستحضرات والزيوت المستندة إلى الكاكاو والشيكولاتة.



تشمل بعض فوائد علاجات الجسم للشيكولاتة: تشمل بعض فوائد علاجات الجسم للشيكولاتة: Advertisements يحفز الجلد :يحفز الكافيين الموجود في الشيكولاتة الدورة الدموية ويحسن تدفق الدم، وهذا بدوره يحسن وينشط خلايا الجلد ، ويقلل من عملية الشيخوخة ويزيد من صلابة الجلد. يحفز الجلد :يحفز الكافيين الموجود في الشيكولاتة الدورة الدموية ويحسن تدفق الدم، وهذا بدوره يحسن وينشط خلايا الجلد ، ويقلل من عملية الشيخوخة ويزيد من صلابة الجلد.





غني بالمواد المضادة للتأكسد : كلما كانت الشيكولاتة أغمق ، كلما كانت الخصائص المضادة للأكسدة بها أقوى، فمن المهم اختيار الكريمات والمستحضرات بعناية قبل البدء في استخدامها، و تساعد مضادات الأكسدة أيضًا على زيادة مستوى الكولاجين والإيلاستين في الجلد وبالتالي تقليل آثار الشيخوخة. يمكن علاج الخطوط الدقيقة والتجاعيد بعلاجات الشوكولاتة المنتظمة حيث أن مضادات الأكسدة تقلل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة في الجسم.





مرطب للجسم :تحتوي زبدة الكاكاو على كميات عالية من الزيوت الطبيعية اللازمة لعلاج البشرة الجافة والخشنة والرقيقة، سيساعد تدليك الشوكولاتة أو غلاف الجسم بالشوكولاتة باستخدام كريم تدليك مبني على زبدة الكاكاو في علاج البشرة الخشنة خاصة في تلك البقع مثل المرفقين والركبتين والقدمين.





تقليل التوتر : يساعد تدليك الشيكولاتة على تقليل التوتر والتوتر ويخفف العضلات الضيقة ومستوى الاتهاب.