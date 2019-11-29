أكثر من 700 دودة شريطية تجتاح دماغ ورئتي رجل بسبب تناوله وجبة عشاء

عُثر على أكثر من 700 دودة شريطية في جسم رجل، بما في ذلك دماغه ورئتاه، بعد شهر من تناوله لحم خنزير غير مطهو.ويبدو أن تشو تشونغفا، وعمره 46 عاما، تناول بيوض الشريطية الوحيدة، المعروفة باسم شريطية الخنزير، في وجبة العشاء. وعانى عامل البناء في هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين، من نوبات ألم منتظمة في الأسابيع القليلة التالية.

وقال الأطباء إن يرقات الدودة دخلت جسد تشو، من خلال الجهاز الهضمي، لتشق طريقها إلى المخ عبر مجرى الدم.

وتدخل اليرقات في أنسجة الجسم وتشكل خراجات يمكن أن تتحلل وتسبب الالتهابات.

ونتيجة لذلك، تظهر أعراض مثل الصداع المزمن والعمى والنوبات والخرف، ولكنها قد لا تظهر لسنوات بعد تناول البيوض.

أقرأ أيضًا:

الصداع والغثيان والأرق علامات صامتة للإصابة بورمٍ في المخ

وتحدث عدوى "الشريطية الوحيدة" بعد أن يأكل شخص ما بيوض الدودة الشريطية، الموجودة في لحم الخنزير الملوث أو غير المطهو.

وتسبب خراجات الأنسجة بالإصابة بمرض الكيسات المذنبة، وهو أمر خطير بشكل خاص عند حدوثه في المخ أو الجهاز العصبي، وتُعرف العدوى هذه باسم neurocysticercosis.

ويمكن للبيوض أن تنضج أيضا في البالغين خلال زهاء شهرين. وقد يحدث هذا في مختلف أعضاء الجسم البشري، وكذلك العضلات والجلد والعينين والجهاز العصبي المركزي.

Advertisements

وذكرت مجلة "نيوزويك" أن تشو سعى للحصول على عناية طبية بعد معاناته من نوبات منتظمة وإغماء عشوائي، على مدى بضعة أسابيع.

وبهذا الصدد، طلب الدكتور هوانغ جيانرونغ، إجراء فحوصات الرنين المغناطيسي التي كشفت أن دماغ تشو وصدره مليئان بخراجات الدودة الشريطية.

وأضاف الدكتور هوانغ: "لقد قتلنا اليرقات باستخدام العقاقير المضادة للطفيليات والعقاقير الموصوفة لحماية أعضائه وتقليل أي آثار جانبية ناجمة عن العلاج. وانتهت المرحلة الأولى بعد أسبوع ناجح. والآن سنجري المزيد من الاختبارات".

وما يزال من غير الواضح ما إذا كان تشو سيعاني من أي آثار طويلة الأجل، جراء الإصابة بالديدان الشريطية.

قد يهمك أيضًا: