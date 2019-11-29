شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة ألعاب الطاولة بانتظام قد تعزز الذاكرة والتركيز الحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب ممارسة ألعاب الطاولة في الإجازات الصيفية، وكذلك التجمعات العائلية، حيث تعد من أحد أكثر الطرق متعة لقضاء الوقت، ولكننا لم نعرف سوى القليل.

كشف تقرير بحثي أن هذه الألعاب تؤثر بقوة على عقولنا وتعزز القوى المعرفية، ووفقا للدراسة فإن الأشخاص الذين يلعبون مثل هذه الألعاب بانتظام مثل حل الكلمات المتقاطعة والشطرنج والبطاقات، يتمتعون بذاكرة حادة وتركيز كبير.

بحث فريق من علماء النفس من جامعة إدنبرة لمعرفة دور ألعاب الطاولة على القدرة العقلية، حيث قاموا باختبار حوالي 1000 من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 70 عامًا تقريبًا بحثًا عن مدى قوى ذاكرتهم، وعملية التفكير، ومهارات حل المشكلات، وما إلى ذلك.

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ذكر التقرير أن الأشخاص الذين يلعبون ألعاب الطاولة في السنوات اللاحقة من الحياة من المحتمل أن يكون لديهم ذاكرة حادة، و تبين أن ممارسة الألعاب غير الرقمية مفيد للغاية للصحة العقلية، حيث يلعب تكرار لعب ألعاب الطاولة دورًا مهمًا في الوظائف المعرفية.

هذه النتائج تضيف أدلة على أن الانخراط أكثر في الأنشطة خلال دورة الحياة قد يرتبط بمهارات التفكير الأفضل خلال سنوات الحياة اللاحقة، لذا فأنه بالنسبة للأشخاص في عمر الـ 70 أو ما بعدها ، يبدو أن لعب الألعاب غير الرقمية قد يكون سلوكًا إيجابيًا فيما يتعلق بالحد من التدهور المعرفي.