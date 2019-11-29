مركز طبي يكشف الأعراض الرئيسية لنقص فيتامين "د" في الجسم

بوسطن - لايف ستايل
وفقا لأستاذ في المركز الطبي بجامعة بوسطن، من أجل الحصول على فيتامين (د)، يحتاج الجسم إلى أن يكون في الشمس لحوالي 10-15 دقيقة في اليومفي فصل الشتاء، غالباً ما يكون نقص فيتامين (د) في الجسم مشكلة. وأوضح مايكل ف. هوليكا، أستاذ الطب وعلم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية في المركز الطبي بجامعة بوسطن، من أجل تعويض هذا النقص، من الضروري أن تكون في الشمس لمدة 10-15 دقيقة يوميًا.
وفقا للأطباء، إن ما يدل على نقص فيتامين (د) يمكن أن يكون الألم في الأطراف والعظام، وكذلك في المفاصل غير النشطة في الصباح وتعرق في الرأس وزيادة الوزن والاكتئاب ومشاكل في الأمعاء.أيضًا، نقصه يؤدي إلى ظهور خطر ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وهشاشة العظام. يمكن أن يحدث نقص فيتامين (د) حتى مع تناول الأطعمة التي تحتوي عليه، لأن أشعة الشمس هي أهم مصدر له، وفقا لمجلة “فوكس”.
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