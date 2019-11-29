شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار بسيط للبول فى المنزل يمكن قد يحدث ثورة فى تشخيص سرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يمكن الآن لاختبار بول بسيط قيد التطوير الكشف عن سرطان البروستاتا من خلال استخدام عينات البول التي تم جمعها في المنزل.

وحدد العلماء وفقا للبحث الذى نشر فى موقع " huffingtonpost" أن الاختبار الذي يشخص سرطان البروستاتا العدواني يتوقع ما إذا كان المرضى سوف يحتاجون إلى علاج قبل ٥ سنوات من الأساليب السريرية القياسية.

هذه الخطوة مهمة للأمام ، لأن التبول الأول في اليوم يوفر مستويات من المؤشرات الحيوية من البروستاتا أعلى بكثير وأكثر ثباتًا. ويأمل فريق البحث أن يؤدي إدخال "مجموعة الاختبار المنزلى إلى إحداث ثورة في تشخيص المرض.

يعد "سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال في المملكة المتحدة. وعادة ما يتطور ببطء ، ولن تتطلب أغلبية أنواع السرطان علاجًا في حياة الرجل فى المراحل المتأخرة ، ومع ذلك ، فإن الأطباء يكافحون للتنبؤ بالأورام التي ستصبح عدوانية ، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بشأن العلاج لكثير من الرجال مبكرا.

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"تشمل الاختبارات الأكثر شيوعًا لسرطان البروستاتا اختبارات الدم أو الفحص البدني المعروف باسم الفحص الرقمي للمستقيم (DRE) أو فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أو الخزعة، ولكن اختبار البول الجديد يبحث في التعبير الجيني في عينات البول ويوفر معلومات حيوية حول ما إذا كان السرطان عدوانيًا أو" منخفض المخاطر ".

وهذا يعني أن الرجال لن يضطروا إلى الخضوع لفحص رقمي للمستقيم ، لذلك سيكون أقل إرهاقًا ويجب أن يؤدي إلى فحص عدد أكبر من المرضى".

ولأن اختبار البول يتنبأ بدقة بسرطان البروستاتا العدواني ، ويتوقع ما إذا كان المرضى سيحتاجون إلى علاج قبل ٥ سنوات من الأساليب السريرية المعتادة.