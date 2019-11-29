سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ المطارات عند إغلاق أسعار أمس الخميس، وسجل متوسط السعر على شاشات البنك المركزي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار قد انخفض مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنحو 13 قرشا كاملا، ثم واصل موجة الهبوط في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بنحو 4 قروش أخرى.

وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا إبقاء تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة إن تصنيف مصر يعززه سجل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.

بعد 3 سنوات من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، تمكنت الشركات المصرية من العودة لتحقيق الأرباح مرة أخرى لمستويات ما قبل اتخاذ القرار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الأربعاء الماضي.

وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الشركات حاليا تجني أرباح قرار التعويم بعد أن شهدت انخفاضا حادا في البداية، خاصة بارتفاع معدل التضخم إلى 33%. والآن، ومع التباطؤ المتزايد لمعدلات التضخم، وبلوغ الاحتياطات الأجنبية لأعلى مستوياتها، ونمو الاقتصاد بأكثر من 5.6% هذا العام، فإن تقديرات الأرباح تستمر في الارتفاع. ويعكس ذلك التغير الذي مر به الاقتصاد، فضلا عن تحسن نظرة المستثمرين لمصر، وفقا لما صرح به أندرو شولتز رئيس الاستراتيجية والمبيعات ببنك إنفيستك.

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أعلى سعر للدولار في مصر

سجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 16.09 للشراء مقابل 16.17 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في مصر

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي (أكبر بنوك القطاع الخاص) أقل سعر للدولار في مصر عند 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي في مصر- 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

وتكرر السعر في بنوك كريدي أجريكول ومصر والأهلي اليوناني والمصري لتنمية الصادرات.

وسجل سعر الدولار 16.06 للشراء و16.16 للبيع في شاشات بنوك البركة والعربي الأفريقي وبلوم.

أسعار اليورو والإسترليني

وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.65 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.71 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع.

عملات عربية

على صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 4.36 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.57 جنيه للشراء مقابل 53.17 جنيه للبيع، وفق البنك الأهلي المصري.