شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في سوريا.. زراعة عظام الجمجمة بطباعة ثلاثية الأبعاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت سوريا عملية طبية فريدة من نوعها جرت لأول مرة فى تاريخها باتباع تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد لزراعة عظم صناعي لتعوض النقص الموجود في جمجمة مواطن سوري تقارب نسبته 40%.

واستطاع فريق طبي في مستشفى "ابن النفيس" بدمشق إجراء العملية بنجاح للمواطن الذى فقد حوالي نسبة 40% من عظام جمجمته، وفقًا لموقع "سبوتنيك"

وتم تصنيع القسم المفقود باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، وهي تقنية حديثة دخلت على عمليات التعويضات في الزراعة العظمية.

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وقال الدكتور عيسى عوض لوكالة "سانا" السورية: "الذي يميز هذه الطباعة أنها تعطي تناظر 100% فهي بالنسبة للجسم عنصر مقبول وأكثر من ممتاز كمادة للتفاعل مع الجسم".

وأضاف عوض أن صعوبة العمل الجراحي تتمثل في "لحظة التسليخ لأنه لا يوجد حامل مداغي للسحايا..هذا هو العنصر الذي يشكل ضغط بالنسبة للجراحين بشكل عام".

ومضى حوالي أكثر من ثلاثة أيام على إجراء العمل الجراحي، وشعر المريض بتحسن كبير، خصوصًا أن الدماغ أصبح محميًا بشكل جيد، وظهر المريض وهو يتحدث ويتحرك بشكل طبيعي.