شكرا لقرائتكم خبر عن 7فوائد لا تعرفها عن الشيكولاتة الداكنة.. تعزز صحة القلب والمخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع" Medical News Today " أن الشيوكولاتة الداكنة غنية بالمعادن، مثل الحديد والماغنيسيوم والزنك، يحتوي الكاكاو في الشيكولاتة الداكنة أيضًا على مضادات أكسدة تسمى الفلافونويد، والتي قد توفر العديد من الفوائد الصحية.

الشيكولاتة تأتي من الكاكاو، وهو نبات يحتوي على مستويات عالية من المعادن ومضادات الأكسدة، تحتوي شيكولاتة الحليب على الزبدة والسكر والحليب وكميات صغيرة من الكاكاو، في المقابل ، تحتوي الشيكولاتة الداكنة على كميات أكبر بكثير من الكاكاو والسكر أقل من شيكولاتة الحليب.

قال الموقع تحتوي الشيكولاتة الداكنة على العديد من المركبات التي لها خصائص مضادة للأكسدة، مثل الفلافانول والبوليفينول، مضادات الأكسدة تمنع الإجهاد التأكسدي.

يؤدى الإجهاد التأكسدي إلى حدوث أضرار بخلايا الجسم، كما يساهم في عملية الشيخوخة المبكرة، بمرور الوقت، قد تساهم تأثيرات الإجهاد التأكسدي أيضًا في حدوث مجموعة متنوعة من الأمراض، مثل: أمراض القلب ، وداء السكري ومرض الشلل الرعاش، والزهايمر، والسرطان ، وأمراض العيون.

تعرف على فوائد الشيكولاتة الداكنة:



أولا : خطر الاصابة بأمراض القلب..قد تساعد تناول الشيكولاتة الداكنة بانتظام في تقليل احتمال إصابة الشخص بأمراض القلب، بعض المركبات الموجودة في الشيكولاتة الداكنة، وخاصة الفلافانول، تؤثر على عاملين رئيسيين لخطر الإصابة بأمراض القلب: ارتفاع ضغط الدم، والكولسترول في الدم. ثانيا: ضغط الدم.. أولا : خطر الاصابة بأمراض القلب..قد تساعد تناول الشيكولاتة الداكنة بانتظام في تقليل احتمال إصابة الشخص بأمراض القلب، بعض المركبات الموجودة في الشيكولاتة الداكنة، وخاصة الفلافانول، تؤثر على عاملين رئيسيين لخطر الإصابة بأمراض القلب: ارتفاع ضغط الدم، والكولسترول في الدم. ثانيا: ضغط الدم.. تحفز الفلافانول في الشيكولاتة الداكنة إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم، يؤدي أكسيد النيتريك إلى توسيع الأوعية الدموية ، مما يحسن تدفق الدم ويخفض ضغط الدم.

بحثت دراسة أجريت عام 2015 آثار استهلاك الشيكولاتة في 60 شخصًا يعانون من مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، ووجد الباحثون أن المشاركين الذين يتناولون 25 غراما من الشيكولاتة الداكنة يوميا لمدة 8 أسابيع لديهم انخفاض في ضغط الدم بشكل ملحوظ من أولئك الذين تناولوا نفس الكمية من الشيكولاتة البيضاء.

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أظهرت النتائج التي توصلت إليها مراجعة 2017Trusted Source أن الآثار المفيدة للشيكولاتة الداكنة على ضغط الدم قد تكون أكثر أهمية لدى كبار السن وذوي الخطورة الأعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالأشخاص الأصغر سنا والأصحاء. ثالثا: الكولسترول... تحتوي الشيكولاتة الداكنة أيضًا على مركبات معينة، مثل البوليفينول والثيوبرومين، والتي قد تخفض مستويات الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في الجسم وتزيد مستويات الكوليسترول البروتين الدهني العالي الكثافة، يشير الأطباء غالبًا إلى الكوليسترول المنخفض الكثافة (LDL) بـ "الكوليسترول السيئ" والكوليسترول الحميد (HDL) بـ "الكوليسترول الجيد".

ذكرت دراسة أجريت عام 2017 أن تناول الشوكولاته الداكنة لمدة 15 يومًا أدى إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الحميد في الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الايدز ".الالتهاب هو جزء من استجابة الجسم المناعية الطبيعية للجراثيم وغيرها من المواد الضارة، ومع ذلك، يمكن للالتهاب المزمن أن يلحق الضرر بالخلايا والأنسجة وقد يزيد من خطر حدوث بعض الحالات الصحية، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2، والتهاب المفاصل ، وأنواع معينة من السرطان.

رابعا: الالتهاب..

تحتوي الشيكولاتة الداكنة على مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.

فحصت دراسة تجريبية صغيرة من عام 2018 شملت خمسة أشخاص أصحاء آثار الشيكولاتة الداكنة على الجهاز المناعي، تشير النتائج إلى أن تناول كميات كبيرة من الشيكولاتة الداكنة بنسبة 70 % يؤثر على نشاط الجينات التي تنظم الاستجابة المناعية.





خامسا: داء السكرى..في دراسة أخرى من 2018 ، وجد الباحثون أن تناول 30% جرام من الشيكولاتة الداكنة بنسبة 84 % يوميا لمدة 8 أسابيع يقلل بشكل ملحوظ من المؤشرات الحيوية الالتهابية لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، خلص مؤلفو الدراسة إلى أن هناك حاجة لإجراء دراسات إضافية لتقييم الكميات المثالية من الشيكولاتة الداكنة لاستخدامها في علاج المصابين بداء السكري سادسا: مقاومة الإنسولين..تحدث مقاومة الإنسولين عندما تتوقف خلايا الجسم عن الاستجابة لهرمون الإنسولين، يمكن أن تسبب مقاومة الإنسولين مستويات عالية بشكل غير طبيعي من نسبة الجلوكوز في الدم، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

بحثت دراسة لمدة 6 أشهر من عام 2018 العلاقة بين استهلاك الشيكولاتة الداكنة العادية ومستويات السكر في الدم بين الأفراد من أصل إسباني، تشير نتائج البحث إلى أن تناول 48 جرامًا من الشيكولاتة الداكنة بنسبة 70% يوميًا قد يساعد على خفض مستويات الجلوكوز في الصيام وتقليل مقاومة الأنسولين.

سابعا:وظيفة المخ..تناول الشيكولاتة الداكنة قد يحسن وظائف المخ ويساعد على منع الأمراض التنكسية العصبية، مثل مرض الزهايمر ،والشلل الرعاش.

تشير نتائج دراسة صغيرة أُجريت عام 2018 إلى أن مركبات الفلافانول الموجودة في الشيكولاتة الداكنة قد تعزز المرونة العصبية، وهي قدرة الدماغ على إعادة تنظيم نفسه ، خاصةً في الاستجابة للإصابة والمرض، وجدت دراسة من عام 2016 وجود علاقة إيجابية بين استهلاك الشيكولاتة بانتظام والأداء المعرفي.