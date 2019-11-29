كيف ترى جماهير النجم التونسي مواجهة الأهلي المصري في رادس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قلّلت جماهير النجم الساحلي من أهمية عامل تعوّد الأهلي المصري على تحقيق نتائج جيدة في ملعب رادس، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع الناديين (السبت)، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا.

وأعرب أحد المشجعين لـ"العين الرياضية" عن ثقته بقدرة الفريق الساحلي على مواصلة سلسلة عدم الهزيمة أمام "نادي القرن" في تونس.

وفسر متحدث ثانٍ تألق الأهلي في "ملعب رادس" بحسن استغلال المساحات في ميدان رادس الذي يمتاز بمقاساته الكبيرة.

واعتبر متحدث ثالث أن الأهلي فريق يحسن اللعب خارج ميدانه، ولو أنه عجز عن تحقيق الفوز في المباريات الثلاث التي جمعته بالنجم في تونس.

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وبدا متحدث رابع واثقا بتحقيق الفوز أمام الأهلي المصري في رادس، خاصة أن الجماهير ستكون حاضرة بأعداد كبيرة.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت الناديين لحساب إياب نصف نهائي نسخة 2017 من دوري أبطال أفريقيا شهدت فوزا تاريخيا للأهلي المصري بنتيجة 6-2.

ويسعى الفريق الساحلي للفوز بثاني ألقابه في دوري أبطال أفريقيا بعد نسخة سنة 2007، في حين يبحث الأهلي عن تدعيم رقمه القياسي والتتويج بهذه المسابقة للمرة التاسعة في تاريخه.