السودانيات يستدعين أحداث مسرحية "ترويض النمرة" لمناهضة العنف ضد النساء

تستعير نساء سودانيات المسرح «الشكسبيري»، لتوصيف حالهن ومعاناتهن ضد من يصفنه بـ«العقل الذكوري المسيطر»، الذي يحاول ترويضهن، ويقلن إنّ فكرة المسرحية الشهيرة «ترويض النمرة»، تحضر بقوة في عقول الرجال السودانيين، لذلك خرجت المئات منهن في مواكب ومسيرات ضمن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي تتبناها الأمم المتحدة.

ويرين أنّ الأساليب التي اتبعها البطل «باتريشيو» لترويض الشّخصية المركزية في المسرحية «كاثرين الشرسة»، تكاد تتكرر بحذافيرها في كل بيت، لإرهاب النساء وترويضهن، وعقدة المسرحية أنّ «كاثرين» – وتمثل كل امرأة سودانية حسب زعمهن – أرهبت وروّعت بعنف أكبر من عنفها، واستجابت لـ«باريشيو» وتزوجته لأنّه أكثر عنفاً منها، واستطاع تحويلها من نمرة شرسة إلى كائن وديع بحيله العديدة، ولتفتح الطريق أمام تزويج أختيها.

وللخروج من صورة «كاثرين الشرسة» المرسومة للنساء في السّودان، شاركت المئات من النساء السودانيات في حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي الحملة التي تتبناها الأمم المتحدة وتستمر طوال الفترة من 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وحتى 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ونظمت العديد من المنظمات والتجمعات النسوية في السودان عددا من الفعاليات، ومن بينها «ورش عمل، معارض فنية» وغيرها إضافة إلى المواكب الاحتجاجية. وتقول الناشطة في تحالف النساء السياسيات عفاف أرباب، إنّ الحملة تستهدف رفع الوعي وخلق رأي عام مساند لمناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد النساء في السودان وفي العالم.

وتطالب أرباب بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، لأنّها – حسب قولها - تساعد على إزالة التمييز ضد المرأة، وتغيير العادات السيئة والضارة، وتلغي القوانين الظالمة التي تحط من مكانة النساء مثل قوانين «النظام العام»، التي تعرّضت بسببها النساء لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

ويشهد السودان منذ سقوط نظام المعزول عمر البشير، جدلاً واسعاً بشأن المصادقة على اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، المعروفة اختصاراً بـ«سيداو»، وتطالب شرائح واسعة بالمصادقة عليها، فيما يرفضها متطرفون ورجال دين ومحسوبون على نظام الإنقاذ الإسلاموي.

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أمّا رئيسة نقابة - ستات - بائعات الشاي عوضية كوكو، فتؤكّد أنّ العنف ضدّ الشّرائح الضّعيفة وعلى وجه الخصوص النساء، ما زال يمارس رغم التغيير الذي شهدته البلاد، وتطالب بـ«استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في البلاد، باعتبارها واحدة من برامج الحكومة الانتقالية».

وتستعيد الناشطة النسوية يسرا عكاشة أحداث المسرحية الشكسبيرية الشهيرة «ترويض النمرة»، وترى أنّ الأساليب التي اتبعت لترويض «كاثرين الشريرة» ما تزال تمارس ضدّ النساء السودانيات، ويمارس ضدهن عنف لافت ليصبحن مطيعات ملبيات لمتطلبات المجتمع الذكوري.

ويشارك الفنانون في الحملة أيضاً، إذ يقول معمر علي صالح إنّ فريقه المشارك في الحملة يستخدم العروض السينمائية في حملات التوعية، ويتابع: «نركّز على كل أنواع العنف الجسدي واللفظي، ونعتبر التحرش الجنسي أحد الأشكال الأكثر عنفا ضد النساء، إضافة إلى خفض «ختان» الإناث وزواج القاصرات»، إضافة إلى المشاركة بمسرحية في اليوم الافتتاحي حسب الناشط في مكافحة العنف ضد المرأة عبد الرحمن الدخري.

وينتظر أن تتضمن حملة 16 ضد العنف على المرأة ندوات ومحاضرات في «سجن النساء» لتوعيتهن بحقوقهن، وتشارك فيها «وحدة مكافحة العنف ضد المرأة» ومنظمات مجتمع مدني، وممثلين وممثّلات عن الأمم المتحدة وصندوق السكان. وتشارك في حملة 16 يوما أكثر من 3700 منظمة مجتمع مدني، في أكثر من 164 بلدا. وبدأت الحملة في العام 1991 بواسطة «معهد المرأة العالمي للقيادة».

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