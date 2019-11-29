امرأة تستيقظ من الغيبوبة لإرضاع ابنتها في معجزة حيرت الأطباء

دخلت امرأة في غيبوبة لمدة شهر بعد أن تعرضت لحادث تصادم بينما كانت تركب دراجتها النارية وسقطت فارتطم رأسها بالأرض، لكن بعد 30 يومًا تحدث المعجزة بسبب إحساسها بابنتها.

كما يقال دائمًا "قلب الأم" يشعر بأبنائه، فبمجرد أن جلست طفلتها إلى جانبها على سرير المستشفى وأخبرتها "أمي، أنا جائعة"، استيقظت فيريرا البالغة من العمر 42 عامًا من غيبوبتها وقامت بإرضاعها.

عجز الأطباء عن تفسير تلك المعجزة، فقد ذهبت الابنة الصغرى برفقة أبيها لزيارة أمها في المستشفى، وجلست بجانبها بينما أحدثت بعض الضوضاء، ثم وبكل عفوية مالت على أذنها لتخبرها بأنها جائعة.

في تلك اللحظة بكل تلقائية رفعت الأم التي كانت في غيبوبة لأكثر من شهر ثوبها وبدأت في إرضاع ابنتها ثم دخلت في الغيبوبة مرة أخرى.

يقول زوجها وفقًا للدايلي ميل "لقد كانت لحظة سحرية فريدة من نوعها، بكينا كلنا عند رؤيتهن يعانقن بعضهن البعض، إنها تلك الغريزة الأمومية، كان الأمر رائعًا".

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وقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية بالأرجنتين أنه حتى لو لم تكن «فيريرا» واعية بعد، فإن زوجها يدعي أنها تعرفت على ابنتها ورآها وهي تلمسها قبل أن تدخل في الغيبوبة مرة أخرى.

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