شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تأثير الشيكولاتة على دماغك وتركيزك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

للكبار والصغار تعتبر الشيكولاتة هى الحلوى المفضلة للكثيرين فقد تدخل فى إعداد الكثير من الأكلات والحلويات، كما أن هناك أنواعا عديدة منها مثل الشيكولاتة الداكنة أو الشيكولاتة البيضاء، فضلا عن مذاقها الطيب فهى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعزز صحة الجسم والبشرة، كما أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن الشيكولاتة تعمل على تعزيز صحة الدماغ وتساعد على التركيز والنشاط.

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ووفقا للموقع الطبى لجامعه Harvard، وجدت دراسة أجريت عام 2011 على الصغار البالغين أن بعد ساعتين من تناول الشيكولاتة الداكنة التى تحتوى على نسبة عالية من الفلافانور، تحسنت الذاكرة وردود الافعال لديهم .

كما وجدت إحدى الدراسات التى اجريت عام 2014 أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم من بين 50 و69 عاما ويتناولون الكاكاو الذى يحتوى على نسبة عالية من الفلافانول لمدة ثلاثة أشهر يتمتعون بأداء أفضل فى اختبارات الذاكرة.

كما أثبتت بعض الدراسات أن الشيكولاتة تساعد على تحسن تدفق الدم فى الدماغ وتساعد على التركيز والنشاط والوقاية من الزهايمر والشيخوخة.