كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - عندما تغضبين من طفلك بسبب سوء سلوكه، فإن أسهل طريقة لتعليمه، هي استخدام أي نوع من أنواع العقوبة، مثل إرساله إلى غرفته أو حرمانه من ألعابه المفضلة أو حتى ضربه. قد يبدو لك أنك قد وصلت إلى أهدافك وتوقف عن ارتكاب أي سلوك سيّء، إلا أن علماء النفس يعتقدون أن العقوبة تؤدي فقط إلى نتائج مؤقتة، فبدلاً من اتّباع هذه الطرق يقترحون اللّجوء إلى وسائل أخرى في تربية الطفل، من شأنها أن تؤتي بنتائج تدوم لمّدة أطول.موقع Bright Side يشرح لك الخليج 365 كيفية عقاب الطفل بالطرق السليمة.... لماذا يجب ألا تعاقبي طفلك؟ هذا يعني أنك تبالغين في رد الفعل، فهذه المشاعر السلبية تؤثرعليك وعلى طفلك، وقد تؤدي في الواقع إلى بعض العواقب الوخيمة، بما في ذلك الإصابة الجسدية.

عقاب الطفل سلوك خاطئ، فقد تكون العقوبة بالنسبة لك من أسهل أشكال التواصل مع أطفالك ولا تتطلب أي جهد من جانبك، لكنها بالتأكيد ليست الطريقة الصحيحة للتربية. Advertisements عقاب الطفل يمنعه من تطوير الانضباط الذاتي ولن يمكنه من استخدام عقله لمعرفة ما هو الصواب، وما هو الخطأ. غالبأ يفتقد الأطفال لأي انضباط ذاتي أو شعور بالتعاطف، لأن الأهل لم يعمدوا إلى شرح أو تعليمهم هذه الأمور الأساسيّة. العقاب لا يغير سلوك طفلك، إذ لا يمكن أن يتعلم الأطفال عندما يشعرون بالخوف أو الاضطراب أو التمرد. وهذا هو بالضبط ما يشعرون به عند معاقبتهم. لذا، حتى لو كنت تعتقدين أنك تعلمين طفلك السلوك الصحيح من خلال عقابكِ له، فأنت في الواقع ترسلين رسالة بسيطة إليه، «لقد ارتكبت خطأ ما، وهذا نتيجة التصرف بطريقة سيئة»، ما يمنعه عن معرفة السلوك الصحيح بمفرده. العقاب يقلل من احترام طفلك لذاته ويسبب له مشاكل نفسية خطيرة لبقية حياته ويعزز من شعوره بالخوف. قبل معاقبة طفلك، اسألي نفسك سؤالاً بسيطاً: هل تريدينه أن يخاف منك؟ على الأرجح، ستكون إجابتك «لا».

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كانت هذه تفاصيل خبر أخطاء ترتكبها الأم عند عقاب طفلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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