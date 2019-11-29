شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للشيكولاتة.. تناولها غامقة يحسن وظائف الأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة أمريكية أن تناول الشيكولاتة المرة أو الغامقة مفيد للقلب للغاية، حيث إنها تقلل من خطر التعرض لأمراض القلب، حسبما قالت صحيفة "النيوبو إسبان" الإسبانية.

وقالت "كاثرين زيراتسكى"، أخصائية التغذية فى "مايو كلينيك" للفلافونويد من حبوب الكاكاو تأثيرات مضادة للأكسدة تقلل من تلف الخلايا المرتبطة بأمراض القلب"، وهذه المركبات أكثر وفرة فى الشيكولاتة المُرة منها فى شيكولاتة الحليب، وتساعد أيضًا فى تحسين وظيفة الأوعية الدموية.

وأشارت الدراسة التى أجرتها زيراتسكى إلى بعض فوائد استهلاك هذا النوع من الشيكولاتة المرة (بدون سكر) وهى:

- تقليل الالتهابات: حبوب الكاكاو مصدر غنى بمضادات الأكسدة التى تحتوى على الثيوبرومين التى يمكن أن تقلل الالتهاب.

Advertisements

- السيطرة على ضعف الإدراك: يمكن أن تقلل الفلافونويد من مقاييس الخلل الوظيفى المعرفى المرتبطة بالعمر.

- تنظيم ضغط الدم: فلافينويدات الكاكاو تزيد من أكسيد النيتريك، ما يؤدى بدوره إلى تحسين وظيفة الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، ربطت بعض الأبحاث بين استهلاك الشيكولاتة ومخاطر الإصابة بمرض السكرى والسكتة الدماغية والنوبات القلبية، ومع ذلك لم يتم بعد تأكيد الأبحاث حول الفوائد المحددة للشيكولاتة.